Из сериала "Острые козырьки" могут сделать фильм, балет и мюзикл

Создатель шоу Стивен Найт, а также все актеры дали принципиальное согласие

Кадр из сериала "Острые козырьки"

Популярный сериал "Острые козырьки", который в этом году получил премию BAFTA TV Awards как лучший драматический сериал, возможно, получит и полнометражное воплощение.

Многие говорили, что сериал продлят до седьмого сезона и окончится "с воем первых сирен Второй мировой". Впрочем, автора идеи и разработчика "Острых козырьков" Стивена Найта это не останавливает в воплощении других творческих планов на основе той же сюжетной линии, пишет DigitalSpy.

По информации СМИ, выход картины следует ожидать до окончательной развязки (в седьмом сезоне). Принципиальное согласие актеров, исполняющих главные роли, на участие в следующих сезонах Стивеном Найтом получено.

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Также британское издание Independent отметило, что возможно даже создание балета, где основными действующими лицами станут опять-таки члены клана Шелби. Стивен Найт сказал в своем интервью, что к нему обратились представители национальной компании современного танца "Рамбер" (Rambert Dance Company) с просьбой дать разрешение на создание хореографического произведения на основе сюжетной канвы, придуманной Найтом.

Кроме того, DigitalSpy сообщал также о возможности постановки мюзикла по "Острым козырькам", так что с обитателями бирмингемской промышленной зоны современная британская культура быстро расставаться, очевидно, не собирается.

Напомним, BBC и HBO совместно займутся 8-серийной драмой "Джентльмен Джек" (Gentleman Jack) о "первой современной" аристократке традиционной ориентации, которая сразится с землевладельцами, чтобы вернуть своему поместью былую славу.