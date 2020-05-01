Из-за COVID-19 в Украине отменили еще один летний фестиваль

Организаторы UPark перенесли фестиваль на 2021 год

В четверг, 30 апреля, стало известно о переносе музыкального фестиваля Atlas Weekend 2020. Сегодня еще одно летнее событие отменили из-за коронавирусной пандемии. UPark Festival 2020, который должен был состояться в июле, перенесли на лето 2021 года. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщили организаторы феста.

Фестиваль UPark 2020 отменили из-за коронавируса Фото: instagram.com/uparkfestival/

"К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире, просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение прекращено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом. Мы вынуждены перенести UPark Festival на 2021 год", – сказано в заявлении организаторов UPark.

INSTAGRAM

Фестиваль UPark должен был состояться 9, 16-19 июля в Киеве. Планировалось, что для украинской публики выступят My Chemical Romace, Machine Gun Kelly, Sum 41, Royal Blood и другие.

Все билеты на UPark, которые были приобретены, будут действовать и на следующий год. Также организаторы фестиваля ведут переговоры со всеми артистами, чтобы заявленный лайн-ап был сохранен.

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