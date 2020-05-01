Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Из-за COVID-19 в Украине отменили еще один летний фестиваль

Организаторы UPark перенесли фестиваль на 2021 год

Инна Петрова
Сегодня, 17:41

В четверг, 30 апреля, стало известно о переносе музыкального фестиваля Atlas Weekend 2020. Сегодня еще одно летнее событие отменили из-за коронавирусной пандемии. UPark Festival 2020, который должен был состояться в июле, перенесли на лето 2021 года. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщили организаторы феста.

Фестиваль UPark 2020 отменили из-за коронавируса
Фестиваль UPark 2020 отменили из-за коронавируса
Фото: instagram.com/uparkfestival/

"К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире, просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение прекращено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом. Мы вынуждены перенести UPark Festival на 2021 год", – сказано в заявлении организаторов UPark.

INSTAGRAM

Фестиваль UPark должен был состояться 9, 16-19 июля в Киеве. Планировалось, что для украинской публики выступят My Chemical Romace, Machine Gun Kelly, Sum 41, Royal Blood и другие.

Все билеты на UPark, которые были приобретены, будут действовать и на следующий год. Также организаторы фестиваля ведут переговоры со всеми артистами, чтобы заявленный лайн-ап был сохранен.

Смотрите в сюжете, какие ивенты в Украине и других странах мира отменили из-за коронавируса:

Ранее также сообщалось, что фестиваль Sziget 2020 отменен из-за коронавируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус, отмена! Стала известна судьба матчей сборной Украины с Францией и Польшей Когда в Киеве может закончиться карантин: Госпродпотребслужба дала прогноз Карантин в Украине продлят до середины мая - источник
карантин отмена UPark
Реклама

Новости партнеров

Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
"Горько плакал": смерть близкого от COVID подкосила Буйнова
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time

Популярные статьи

Сегодня, 06:15Food

Рецепт приготовления бограча на костре

Сегодня, 04:10Events

Яркие открытки с 1 Мая: поздравления, стихи, проза и картинки

Вчера, 23:34Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 22:44Шоу-бизнес

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо

Вчера, 19:13Афиша

Популярная певица Ирина Билык станет гостьей спецформата новостей "Сегодня"

Вчера, 18:52Fun

Поздравления с майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

Вчера, 17:25Food

Как вкусно приготовить овощи на костре

Вчера, 11:21Events

Выходные дни и праздники в мае 2020 года в Украине

Вчера, 08:02Афиша

Филиппу Киркорову – 53: ТОП-7 хитов эпатажного артиста

29 апреляFun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

29 апреляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

29 апреляEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

29 апреляFood

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

29 апреляFun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

28 апреляFun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

28 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Новости партнеров

Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)
Ученые выявили новую необъяснимую связь коронавируса и курения
Ученые выявили новую необъяснимую связь коронавируса и курения
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Лепешки без яйца на сковороде
Лепешки без яйца на сковороде
Дан Балан та Тіна Кароль вже живуть разом?
Дан Балан та Тіна Кароль вже живуть разом?
9 роскошных зимних супов со всего мира
9 роскошных зимних супов со всего мира