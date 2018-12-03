В Украине отменили церемонию вручения премии "Viva! Самые красивые-2019"

Руководство журнала считает нецелесообразным проводить мероприятие в нестабильной политической обстановке

Олег Винник и Оля Полякова. Фото: viva.ua

Журнал Viva! отменил церемонию вручения ежегодной премии "Viva! Самые красивые", фаворитами которой в 2018 году стали Олег Винник и Оля Полякова. Согласно заявлению руководства журнала, такое решение принято в связи с военным положением в стране и нестабильной политической обстановкой.

Отметим, что в январе на сайте должны были запустить онлайн-голосование, а в феврале вручить статуэтки.

"Анализ ситуации с введением военного положения в стране и предстоящими президентскими выборами демонстрирует неопределенность в краткосрочной перспективе для украинского общества. По этой причине проведения светского мероприятия такого высокого уровня и масштаба нецелесообразно в данный момент", – говорится в заявлении.

Отметим, что журнал Viva! вместе с читателями на протяжении 10 лет определяет самых красивых артистов страны.

Напомним, известная российская группа "Аквариум" отменила концерты в Украине из-за запрета на въезд мужчин из РФ возрастом 16–60 лет. Кроме того, 30 ноября в Украину уже не пустили российского артиста балета, солиста Государственного академического Большого театра Андрея Меркурьева. Он ехал в Одессу на поставленный им балет "Крик".