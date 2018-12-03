В Украине отменили церемонию вручения премии "Viva! Самые красивые-2019"
Руководство журнала считает нецелесообразным проводить мероприятие в нестабильной политической обстановке
Журнал Viva! отменил церемонию вручения ежегодной премии "Viva! Самые красивые", фаворитами которой в 2018 году стали Олег Винник и Оля Полякова. Согласно заявлению руководства журнала, такое решение принято в связи с военным положением в стране и нестабильной политической обстановкой.
Отметим, что в январе на сайте должны были запустить онлайн-голосование, а в феврале вручить статуэтки.
"Анализ ситуации с введением военного положения в стране и предстоящими президентскими выборами демонстрирует неопределенность в краткосрочной перспективе для украинского общества. По этой причине проведения светского мероприятия такого высокого уровня и масштаба нецелесообразно в данный момент", – говорится в заявлении.
Отметим, что журнал Viva! вместе с читателями на протяжении 10 лет определяет самых красивых артистов страны.
Напомним, известная российская группа "Аквариум" отменила концерты в Украине из-за запрета на въезд мужчин из РФ возрастом 16–60 лет. Кроме того, 30 ноября в Украину уже не пустили российского артиста балета, солиста Государственного академического Большого театра Андрея Меркурьева. Он ехал в Одессу на поставленный им балет "Крик".