Издатель, военный, фокусник: лучшие роли блистательного Вуди Харрельсона

На счету у американского актера не один десяток главных ролей

Вуди Харрельсон. Фото: Getty

Американский актер, трехкратный номинант на премию "Оскар" Вуди Харрельсон 23 июля празднует свой День рождения. Предлагаем подборку ярких кинолент, в которых Харрельсон блестяще исполнил свои роли, а они у него были самые разные.

"Народ против Ларри Флинта"

За роль издателя журнала Ларри Флинта Харрельсон был номинирован на "Оскар". Фильм рассказывает биографическую историю жизни скандально известного американского издателя и бизнесмена Ларри Флинта в 1970—1980-х годах.

"Посланник"

За роль капитана Тони Стоуна в этой киноленте Вуди также был номинирован на премию "Оскар". История о том, как сержант Уилл Монтгомери (Бен Фостер) выписывается из госпиталя после тяжелого ранения, полученного в Ираке. Ему осталось служить три месяца, и полковник решает на это время отправить его в распоряжение Группы уведомления о боевых потерях (ГУБП), возглавляемой капитаном Тони Стоуном (Вуди Харрельсон).

"Голодные игры"

В серии фильмов "Голодные игры" Вуди сыграл Хеймитча Эбернети, который стал одним из победителей Голодных игр – наставника юной Китнисс Эвердин. Это история участия юных ребят в Голодных играх — жестоких соревнований, которые стали наказанием за бунт многолетней давности, но за прошедшие годы превратились в развлекательное шоу, транслируемое на всю страну.

"Иллюзия обмана"

Это детективный триллер об иллюзионистах, в котором Харрельсон сыграл одного из всадников - Меррита Маккинни. История о том, как талантливые фокусники разоблачили в прямом эфире миллиардера.

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Вуди Харрельсон был номинирован третий раз именно за роль в этом фильме. Актер сыграл шерифа Билла Уиллоуби. По сюжету, мать-одиночка Милдред Хейз вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что она не особо стараются раскрыть убийство ее дочери-подростка Анжелы, которую за семь месяцев до этого изнасиловали и убили. Для этого она арендует три рекламных билборда, расположенных на подъезде к городу, и вывешивает там три плаката с краткими надписями, напоминающими об убийстве Анжелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби.

Напомним, 23 июля свой День рождения также отмечает и британский актер, любимый Гарри Поттер – Дэниел Рэдклифф.