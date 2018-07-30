Изгой и общительная девушка: появился крутой трейлер с Питером Динклэйджом и Эль Фаннинг

Лента называется "Я думаю, теперь мы одни"

Кадр из фильма "Я думаю, теперь мы одни"

Звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж, который считает, что проект "Игра престолов" заканчивается очень вовремя, снялся в научно-фантастической драме "Я думаю, теперь мы одни". В сети уже появился первый трейлер фильма, где герой Питера бредет по безлюдному городу.

Картина расскажет историю изгоя Дейла (Динклэйдж), который однажды просыпается и обнаруживает, что сбылась его давняя мечта — все остальные люди исчезли с лица земли, и теперь его никто не будет донимать. Но Дейлу не приходится долго наслаждаться таким желанным одиночеством, ведь он встречает еще одну выжившую по имени Грейс (Эль Фаннинг), которая в отличие от него ищет друга.

Также в этой истории появятся Шарлотта Генсбур и Пол Джаматти.

Отметим, что новый фильм режиссера Рид Морано, которая работала над сериалом "Рассказ служанки", получил приз на кинофестивале "Санденс" в начале года, а в американский прокат он выйдет в сентябре.

Напомним, актер Морган Фримен и звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклейдж, который выступит продюсером телеверсии "Квазимодо", научились читать рэп и даже устроили батл. Учили же звезд читать рэп Мисси Эллиотт и Баста Раймс.