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Изгой и общительная девушка: появился крутой трейлер с Питером Динклэйджом и Эль Фаннинг

Лента называется "Я думаю, теперь мы одни"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:39
Кадр из фильма &quot;Я думаю, теперь мы одни&quot;
Кадр из фильма "Я думаю, теперь мы одни"

Звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж, который считает, что проект "Игра престолов" заканчивается очень вовремя, снялся в научно-фантастической драме "Я думаю, теперь мы одни". В сети уже появился первый трейлер фильма, где герой Питера бредет по безлюдному городу.

Картина расскажет историю изгоя Дейла (Динклэйдж), который однажды просыпается и обнаруживает, что сбылась его давняя мечта — все остальные люди исчезли с лица земли, и теперь его никто не будет донимать. Но Дейлу не приходится долго наслаждаться таким желанным одиночеством, ведь он встречает еще одну выжившую по имени Грейс (Эль Фаннинг), которая в отличие от него ищет друга.

Также в этой истории появятся Шарлотта Генсбур и Пол Джаматти.

Отметим, что новый фильм режиссера Рид Морано, которая работала над сериалом "Рассказ служанки", получил приз на кинофестивале "Санденс" в начале года, а в американский прокат он выйдет в сентябре.

Напомним, актер Морган Фримен и звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклейдж, который выступит продюсером телеверсии "Квазимодо", научились читать рэп и даже устроили батл. Учили же звезд читать рэп Мисси Эллиотт и Баста Раймс.

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Источник: "Сегодня"
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