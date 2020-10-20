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Измеряли пульс: ученые назвали самый страшный фильм за всю историю кино

Сегодня, 17:42

Участники эксперимента просмотрели 100 самых популярных ужастиков

В течение многих лет, особенно во время Хэллоуина, киноманы мира задаются вопросом: а какой ужастик самый страшный? Исследователь Дэниел Клиффорд из платформы broadbandchoices теперь знает ответ на этот вопрос.

В ходе проекта "Изучение страха" ученые измеряли частоту пульса 50 человек разного возраста во время просмотра 100 популярных фильмов ужасов. Затем составили рейтинг из 35 самых страшных.

Какой фильм ужасов самый страшный
Какой фильм ужасов самый страшный
Фото: Depositphotos

Итак, больше всего испугал зрителей ужастик "Синистер" 2012 года. В этом фильме Итан Хоук играет писателя-криминалиста, расследующего череду ужасных семейных убийств.

Во время просмотра этого мистического триллера частота сердечных сокращений участников выросла до 86 ударов в минуту. В то время как их средняя частота пульса составляла 65 ударов в минуту. Это был самый высокий показатель среди всех просмотренных фильмов.

Остальные ТОП-10 страшных фильмов вы можете увидеть ниже.

Фото: broadbandchoices

Руководитель проекта "Изучение страха" сказал, что проводил исследование, чтобы сэкономить зрителям время на поиск ужастиков среди тысяч названий в потоковых сервисах, таких как Amazon, Netflix и другие.

Еще одним интересным открытием стал тот факт, что современные фильмы ужасов пугают намного больше классических. Хотя такие киноленты, как "Экзорцист", "Кошмар на улице Вязов" и "Техасская резня бензопилой" принято считать лучшими в этом жанре, они не ужасали участников исследования так, как современные фильмы.

Дальше вы можете увидеть остальные ужастики из рейтинга 35 самых страшных.

Фото: broadbandchoices

Что ж, теперь вам легче будет определиться с фильмом, когда захотите пощекотать нервы.

Напомним, ранее Энн Хэтэуэй показала впечатляющий облик в трейлере "Ведьм": просто жуть. Также мы рассказывали, что вышел трейлер сериала "Противостояние" по роману Кинга – о мире после эпидемии.

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