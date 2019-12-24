Известная актриса и режиссер Галина Волчек впала в кому и подключена к аппарату ИВЛ

86-летнюю артистку срочно госпитализировали, сейчас она в реанимации

Галина Волчек Фото: YouTube

Известная российская актриса и режиссер Галина Волчек срочно госпитализирована. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас артистка находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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Сообщается, что на данный момент 86-летняя Волчек в коме, ее подключение к ИВЛ стало необходимым из-за осложнения двусторонней пневмонии. Когда приехала скорая, она была уже не в сознании. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому.

Также отмечается, что актриса и режиссер находится в палате реанимации. По мнению врачей, к таким последствиям привел хронический бронхит.

Отметим, что на счету актрисы более 25 ролей в фильмах ("Дон Кихот", "Шли солдаты", "Берегись автомобиля", "Свой", "Король Лир" и другие). Галина Волчек сняла в качестве режиссера более 10 картин. Также она сыграла десятки персонажей в театральных постановках. Первая режиссерская работа – "Двое на качелях".

Напомним, что Галина Волчек посещала Украину в 2009 году.

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