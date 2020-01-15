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Известная певица LP возвращается в Украину

Американская поп-звезда представит альбом Heart To Mouth и свои лучшие хиты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:38
LP
LP
Фото: пресс-служба

Певица LP уже хорошо знакома украинской аудитории, ведь в прошлом году она уже давала концерт в Киеве. В этом году LP снова споет для украинцев 16 апреля в киевском Дворце Спорта. В рамках концерта артистка исполнит треки из пятой по счету пластинки Heart To Mouth и лучшие композиции в своей дискографии.

А вот Леди Гага отменила концерт из-за проблем со здоровьем. Смотрите подробности:

В музыкальном мире имя Лауры Перголицци фигурирует уже десятилетия, но по истине ее звезда зажглась лишь в 2017 году, благодаря альбому Lost on You. Одноименный трек из которого стал платиновым в Польше, Греции, Швейцарии, Италии, Франции и многих других странах. Общее количество просмотров видео Lost On You, Muddy Waters и When We’re High за год превысило 280 миллионов. О LP написали и Rolling Stone, и Vogue, и Out, а сама она стала желанным гостем в шоу Джимми Фэллона, Джеймса Кордена или Джулза Холланда.

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Последующий релиз, который выходит годом позже, еще прочнее укрепляет позиции певицы в мировой поп-музыке. Heart To Mouth — это крик артиста, который не способен более сдержать себя. На этом альбоме, как и ранее, Лаура откровенно говорит о любви, похоти, страхе, неверности, сожалении и искуплении. И это, пожалуй, самая искренняя исповедь артистки. Мультижанровая пластинка соединила в себе поп, рок и электронику, а сама LP будто бы доказывает, что для нее нет ничего невозможного. И вновь — полные залы по обе стороны Атлантики и горячии позиции в альбомных чартах.

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"Мне повезло, что у меня есть аудитория, которая меня понимает. Моя жизнь была непростой и я готова спеть об этом. Если вам это нравится, отлично, потому что я люблю свое дело больше всего в жизни" – отметила LP.

Напомним, что LP выступила на открытии конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2017" в Сочи.

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концерт певица LP Лаура Перголицци
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