Известная телеведущая станцует страстное танго с мужем на Венском балу – фото, видео

Телеведущая станцует страстный танец уже весной

Анна Панова Фото: Facebook

Ведущая новостей "Сегодня", которые выходят на канале "Украина", Анна Панова, которая рассказала о своем распорядке дня, вместе с мужем Александром Каменцем готовятся станцевать на Венском балу. Так, на своей страничке в Facebook ведущая опубликовала видео с репетиции. По ее словам, пара готовится станцевать страстное танго.

Анна Панова на тренировке Фото: Facebook

"Я же обещала, что будет танго? Вот, готовимся к одному из знаменитейших балов Вены – Bonbon ball или Карамельный бал. Уже 1 марта! А чтобы не подпирать там уныло стенку, нужно осваивать новые танцы, кроме вальса. Ох, непростая вещь это танго... Скажите, что верите в нас!", – написала Анна Панова.

В 2018 году Анна Панова танцевала вальс на паркете в Вене. Кроме того, 21 апреля 2018 году Анна Панова вместе с коллегой Олегом Панютой выступили в роли ведущих на столичном ежегодном Благотворительном Венском балу, который был посвящен спортивным достижениям.

Напомним, ведущая информационной программы "Сегодня" на канале "Украина" Анна Панова и ее жених Александр Каменец официально стали мужем и женой в апреле 2018 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram