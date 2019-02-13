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Известная телеведущая станцует страстное танго с мужем на Венском балу – фото, видео

Телеведущая станцует страстный танец уже весной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:44
Анна Панова
Анна Панова
Фото: Facebook

Ведущая новостей "Сегодня", которые выходят на канале "Украина", Анна Панова, которая рассказала о своем распорядке дня, вместе с мужем Александром Каменцем готовятся станцевать на Венском балу. Так, на своей страничке в Facebook ведущая опубликовала видео с репетиции. По ее словам, пара готовится станцевать страстное танго.

Анна Панова на тренировке
Анна Панова на тренировке
Фото: Facebook

"Я же обещала, что будет танго? Вот, готовимся к одному из знаменитейших балов Вены – Bonbon ball или Карамельный бал. Уже 1 марта! А чтобы не подпирать там уныло стенку, нужно осваивать новые танцы, кроме вальса. Ох, непростая вещь это танго... Скажите, что верите в нас!", – написала Анна Панова.

В 2018 году Анна Панова танцевала вальс на паркете в Вене. Кроме того, 21 апреля 2018 году Анна Панова вместе с коллегой Олегом Панютой выступили в роли ведущих на столичном ежегодном Благотворительном Венском балу, который был посвящен спортивным достижениям.

Напомним, ведущая информационной программы "Сегодня" на канале "Украина" Анна Панова и ее жених Александр Каменец официально стали мужем и женой в апреле 2018 года.

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телеведущая Анна Панова канал Украина
Источник: Сегодня
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