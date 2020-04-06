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Известны новые даты выхода фильмов Disney и Marvel

"Черную вдову" покажут этой осенью

Инна Петрова
Вчера, 10:37

COVID-19 вносит коррективы в расписание кинопремьер этого года. Disney и Marvel пришлось перенести выход новых релизов, и определить для картин новые даты. Далее в материале рассказываем, когда ждать "Черную вдову", "Вечных", "Доктора Стрэнджа" и др.

Ранее стало известно, что премьеру кинокомикса "Морбиус" с Джаредом Лето перенесли на несколько месяцев. Планировалось, что фильм выйдет в прокат 30 июля 2020 года. Однако выход ленты перенесен на 19 марта 2021 года.

Известны новые даты выхода фильмов Disney и Marvel
Известны новые даты выхода фильмов Disney и Marvel
Фото: instagram.com/marvel

Когда выйдут новые фильмы Marvel

  • "Черная вдова" – 6 ноября 2020 года
  • "Вечные" – 12 февраля 2021 года
  • "Шанг-Чи и Легенда десяти колец" – 7 мая 2021 года
  • "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" – 5 ноября 2021 года
  • "Тор: Любовь и гром" – 18 февраля 2022 года
  • "Капитан Марвел 2" – 8 июля 2022 года.

Изменены также даты выхода фильмов "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом и Тайкой Вайтити (новая дата – 11 декабря) и "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант (перенесен на 30 июля 2021 года). Пятый фильм о приключениях Индианы Джонса мир увидит 29 июля 2022 года.

Смотрите в сюжете, какое шоу, впервые за его историю, отменили из-за коронавируса:

Ранее мы публиковали 10 новых сериалов апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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