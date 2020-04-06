Известны новые даты выхода фильмов Disney и Marvel

"Черную вдову" покажут этой осенью

COVID-19 вносит коррективы в расписание кинопремьер этого года. Disney и Marvel пришлось перенести выход новых релизов, и определить для картин новые даты. Далее в материале рассказываем, когда ждать "Черную вдову", "Вечных", "Доктора Стрэнджа" и др.

Ранее стало известно, что премьеру кинокомикса "Морбиус" с Джаредом Лето перенесли на несколько месяцев. Планировалось, что фильм выйдет в прокат 30 июля 2020 года. Однако выход ленты перенесен на 19 марта 2021 года.

Известны новые даты выхода фильмов Disney и Marvel Фото: instagram.com/marvel

Когда выйдут новые фильмы Marvel

"Черная вдова" – 6 ноября 2020 года

"Вечные" – 12 февраля 2021 года

"Шанг-Чи и Легенда десяти колец" – 7 мая 2021 года

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" – 5 ноября 2021 года

"Тор: Любовь и гром" – 18 февраля 2022 года

"Капитан Марвел 2" – 8 июля 2022 года.

Изменены также даты выхода фильмов "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом и Тайкой Вайтити (новая дата – 11 декабря) и "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант (перенесен на 30 июля 2021 года). Пятый фильм о приключениях Индианы Джонса мир увидит 29 июля 2022 года.

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