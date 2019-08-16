Известный актер Дэнни Трэхо впервые приедет в Киев

"Мачете" станет звездным гостем Comic Con Ukraine 2019

Дэнни Трэхо в роли Мачете Фото: YouTube

Актер Дэнни Трэхо, который спас ребенка в страшном ДТП, приедет в Киев. В столице Украины звезда, известная по роли Мачете в одноименных фильмах, побывает впервые. Об этом сообщают на официальном сайте Comic Con Ukraine.

Трэхо должен посетить именно мероприятие, посвященное комиксам. "Мачете" станет звездным гостем Comic Con Ukraine 2019.

Сообщается, что актер встретится с поклонниками 21 и 22 сентября. С актером можно будет поговорить, сфотографироваться и взять у него автограф. Мероприятие пройдет в Киеве на Артзаводе Платформа.

Трэхо известен украинским зрителям по ролях в лентах "От заката до рассвета", "Отчаянный, Мачете", "Противостояние", "Дети шпионов", "Инферно", "Хищники", "Секретные материалы", "Во все тяжкие" и других.

Напомним,

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