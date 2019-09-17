Известный мультсериал продлили на сразу три сезона

Сериал основан на черном юморе и неполиткорректных шутках

Кадр из мультсериала "Южный парк" Фото: YouTube

Юмористический мультипликационный сериал "Южный парк" (South Park), авторы которого ранее основали свою киностудию, продлили сразу на три сезона, сообщает Entertainment Weekly.

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Сообщается, что авторы шоу Мэтт Стоун и Трей Паркер отшутились, что их попытки довести свое детище до закрытия провалились.

Отметим, что главными героями "Южного парка" являются пятеро младшеклассников – Картман, Стэн, Кайл, Баттерс и Кенни. Сериал основан на черном юморе и неполиткорректных шутках, поэтому считается мультфильмом для взрослых. Шоу получило пять премий "Эмми" и престижную Peabody Award как "самая яркая, политически некорректная телевизионная передача".

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В 1999 году вышел полнометражный фильм по мотивам "Южного парка" – "Южный парк: большой, длинный, необрезанный" (в другом переводе "больше, длиннее и без купюр"). Песня Blame Canada из этого фильма номинировалась на "Оскар".

Напомним, в мультсериале "Рике и Морти" можно найти концентрацию смертей больше, чем в любом другом шоу из тех, что доступны сегодня на стриминговых сервисах.

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