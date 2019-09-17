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Известный мультсериал продлили на сразу три сезона

Сериал основан на черном юморе и неполиткорректных шутках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Кадр из мультсериала "Южный парк"
Кадр из мультсериала "Южный парк"
Фото: YouTube

Юмористический мультипликационный сериал "Южный парк" (South Park), авторы которого ранее основали свою киностудию, продлили сразу на три сезона, сообщает Entertainment Weekly.

Узнайте также, как украинские звезды помнят персонажей мультфильмов 90-х:

Сообщается, что авторы шоу Мэтт Стоун и Трей Паркер отшутились, что их попытки довести свое детище до закрытия провалились.

Отметим, что главными героями "Южного парка" являются пятеро младшеклассников – Картман, Стэн, Кайл, Баттерс и Кенни. Сериал основан на черном юморе и неполиткорректных шутках, поэтому считается мультфильмом для взрослых. Шоу получило пять премий "Эмми" и престижную Peabody Award как "самая яркая, политически некорректная телевизионная передача".

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В 1999 году вышел полнометражный фильм по мотивам "Южного парка" – "Южный парк: большой, длинный, необрезанный" (в другом переводе "больше, длиннее и без купюр"). Песня Blame Canada из этого фильма номинировалась на "Оскар".

Напомним, в мультсериале "Рике и Морти" можно найти концентрацию смертей больше, чем в любом другом шоу из тех, что доступны сегодня на стриминговых сервисах.

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