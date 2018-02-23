Известный рэпер выпустил альбом из космоса

25-летний музыкант стал первым исполнителем, который поднялся для этого в стратосферу

Недавно известный рэпер Jay-Z нестандартно извинился перед Бейонсе за измены, тем самым, поразил своих поклонников. Теперь чикагский рэпер Towkio выпустил дебютную пластинку WWW на высоте 30 км над Землей. 25-летний музыкант стал первым исполнителем, который поднялся для этого в стратосферу, а затем совершил свободное падение с парашютом.

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Рэпер представил альбом из космоса и слушал его там через динамики. Рэпер решил полететь в стратосферу не просто так. Альбом чикагского артиста посвящен ощущениям, которые астронавты испытывают от созерцания Земли с большой высоты.

Напомним, в Лондоне 21 февраля состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Главными победителями стали рэпер Стормзи и певица Дуа Липа, говорится на сайте премии.

Стормзи признали "Лучшим британским исполнителем", а его пластинку Gang Signs&Prayer — "Лучшим альбомом года". Дуа Липа также получила две награды Brit Awards в номинациях "Лучшая британская исполнительница" и "Прорыв года". А вот "Лучшей британской группой" были признаны Gorillaz.