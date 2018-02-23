Известный рэпер выпустил альбом из космоса

Сегодня, 17:18

25-летний музыкант стал первым исполнителем, который поднялся для этого в стратосферу

Рэпер Towkio. Фото: InfoResist
Рэпер Towkio. Фото: InfoResist

Недавно известный рэпер Jay-Z нестандартно извинился перед Бейонсе за измены, тем самым, поразил своих поклонников.  Теперь чикагский рэпер Towkio выпустил дебютную пластинку WWW на высоте 30 км над Землей. 25-летний музыкант стал первым исполнителем, который поднялся для этого в стратосферу, а затем совершил свободное падение с парашютом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рэпер представил альбом из космоса и слушал его там через динамики. Рэпер решил полететь в стратосферу не просто так. Альбом чикагского артиста посвящен ощущениям, которые астронавты испытывают от созерцания Земли с большой высоты.

I am protected.

Публикация от +. GOD W ME (@towkio)

Напомним, в Лондоне 21 февраля состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Главными победителями стали рэпер Стормзи и певица Дуа Липа, говорится на сайте премии.

Стормзи признали "Лучшим британским исполнителем", а его пластинку Gang Signs&Prayer — "Лучшим альбомом года". Дуа Липа также получила две награды Brit Awards в номинациях "Лучшая британская исполнительница" и "Прорыв года". А вот "Лучшей британской группой" были признаны Gorillaz.
космос, альбом, музыкант, рэпер, астронавты

Вы сейчас просматриваете новость "Известный рэпер выпустил альбом из космоса". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Young Fathers. Фото: instagram.com/young_fathers/

Young Fathers и Massive Attack выступят в Киеве

Вчера, 17:45

Музыканты выступят на музыкальном фестивале UPark 2018 в Киеве 26 июля

Техно

В одном озере нефти больше, чем на всей нашей планете. Фото: pixabay

Ученые обнаружили колоссальные запасы нефти

21 Февраля, 12:31

Каждое из найденных озер сопоставимо с энергетическим потенциалом планеты Земля
Загрузка...
Загрузка...