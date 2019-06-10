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Известный рестлер Джон Сина присоединился к девятому "Форсажу"

Вин Дизель набирает сильную команду в новый фильм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
"Форсаж"
"Форсаж"
Фото: YouTube

Бывший чемпион WWE и звезда фильма "Бамблби" Джон Сина официально подписал контракт на участие в девятом "Форсаже", герои которого получат свои спин-оффы. ОБ этом сообщает Deadline.

По этому поводу Вин Дизель выложил в своем микроблоге видео из тренажерного зала, где за его спиной улыбается Сина.

Скриншот из Instagram

Однако, подробности о персонаже рестлера держатся в секрете. Но, судя по всему, он станет своеобразной заменой своего коллеги и друга Дуэйна Джонсона, который не появится в девятом фильме из-за занятости в спин-оффе "Хоббс и Шоу".

Напомним, ранее стало известно, что Вин Дизель и другие продюсеры франшизы "Форсаж" уже наняли трио сценаристок. Над сюжетом будут работать Николь Перлман ("Стражи Галактики", "Капитан Марвел"), Женева Робертсон-Дуорет ("Tomb Raider: Лара Крофт") и Линдси Бир ("Властелины Вселенной").

Что касается самого девятого "Форсажа", о есть также интересная информация - братья погибшего Пола Уокера хотят вернуть его героя во франшизу "Форсаж".

А любителям украинских проектов, напоминаем, что в развлекательном шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV – все об отношениях, дружбе и новых трендах.

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форсаж вин дизель франшиза
Источник: Сегодня
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