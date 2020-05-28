Известный сценарист и ЛГБТ-активист Ларри Крамер умер на 84-м году жизни

Номинант на "Оскар" и BAFTA также был известен как СПИД-активист

Американский драматург, сценарист и активист Ларри Крамер ушел из жизни в 84 года в среду, 27 мая, в Манхэттене. Причиной смерти Ларри Крамера стала пневмония. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова мужа сценариста – Дэвида Вебстера.

ЛарриКрамер начал работу в кино на знаменитой голливудской студии Columbia Pictures. Он прославился после работы над сценарием экранизации романа "Влюбленные женщины", который принес ему номинации на "Оскар", BAFTA и премию Гильдии сценаристов США. В 1978 году вышла нашумевшая книга Ларри Крамера "Гомики". Книга до сих пор остается одним из бест-селлеров на гей-тематику, хоть и получила негативную реакцию со стороны ЛГБТ-сообщества.

Перед смертью Ларри Крамер работал над пьесой, посвященной эпидемии. Сюжет рассказывал о геях, которым пришлось переживать три эпидемии – ВИЧ/СПИД, Covid-19.

Умер известный сценарист Ларри Крамер Фото: Getty Images

В начале 80-х, когда разрослась эпидемия ВИЧ/СПИДа в Нью-Йорке, Ларри Крамер основал Кризис здоровья у гомосексуалов – первую организацию для людей, инфицированных вич. Однако вскоре его коллеги-директора выгнали его за агрессивный подход. Деятельность Ларри Крамера помогла изменить национальную политику здравоохранения в 1980-х и 90-х годах.

Проблему ВИЧ эпидемии Ларри Крамер выразил в своем творчестве, написав пьесу "Обыкновенное сердце". Вскоре сценарист также основал политическую группу ACT UP, которая была направлена на улучшение жизни и здоровья больных СПИДом.

"Один из самых ценных нарушителей спокойствия Америки", – сказала о Ларри Крамере известная писательница Сьюзен Зонтаг.

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