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Известный сериал закрывают после первого сезона

В главной роли выступил актер Шон Пенн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Кадр из сериала "Первые"
Кадр из сериала "Первые"
Фото: YouTube

Не так давно вышел сериал "Первые" с Шоном Пенном в главной роли. Однако, компания Hulu, которая также ведет проект про Екатерину Великую, решила закрыть проект после первого сезона, сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что сериал получил смешанные отзывы критиков. Точная причина отмены сериала пока неизвестна. При этом создатель проекта Бо Уиллимон был уверен в съемках нового сезона. Известно, что во втором сезоне герои все-таки должны были торжествовать, добравшись до поверхности Красной планеты. 

Напомним, сериал повествует о первых шагах человечества в межпланетной колонизации и опасностях, с которыми сталкиваются храбрые добровольцы на Марсе. В центре этой фантастической истории не только астронавты, но и их семьи, возлюбленные, а еще оставшаяся на Земле команда, обеспечивающая их безопасность.

В ролях, помимо Пенна: Наташа Макэлхон ("Блудливая Калифорния"), Лиза Гэй Хэмилтон (сериал "Практика"), Кайли Прайс (Карлос из "Обители зла"), Ханна Уэйр (сериалы "Босс", "Измена"), Мелисса Джордж ("Друзья", "Анатомия страсти").

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Источник: Сегодня
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