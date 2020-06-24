Известный украинский поэт снялся в тизере нового фильма Ирины Цилык – победителя кинофестиваля "Сандэнс"

Сюжет разворачивается на фоне бурных 90-х

Знаменитый украинский прозаик и поэт Юрий Издрик снялся в тизере фильма режиссера и писательницы Ирины Целик, которая была признана лучшим режиссером на кинофестивале Sundance Film Festival. Новый проект Ирины Цилык "Я и Феликс" набрал наибольшее количество баллов по результатам первого этапа 13-го питчинг Госкино.

"Я и Феликс" – это экранизация неопубликованного романа Артема Чеха "Кто ты такой?". Весной 2021 он выйдет в издательстве Meridian Czernowitz. Книга и фильм рассказывают о взрослении мальчика Тимофея в период 90-х, о его семье, друзьях, первой любви, и отношениях с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи. История развивается на фоне бурных 90-х и рассказана через призму детского восприятия.

Юрий Издрык снялся в тизере нового фильма Ирины Цилык Фото: пресс-служба

"Мы еще ищем лицо этого фильма, потому что говорить о наших 90-е можно очень по-разному. Я сама ловлю себя на том, что негативные воспоминания о моих детстве и юности до сих пор со мной, но я вижу их довольно размыто, потому что фокус своих воспоминаний перевожу преимущественно на другое: на залитые солнцем дворики, беготню с друзьями, замазанные зеленкой колени, счастливые моменты единения с родителями (когда у них было все хорошо), домашние праздники, походы в лес и на рыбу, просмотры диафильмов, музыку, которая так часто звучала в моей квартире, игры с папиными нунчаками, игры, беседы, это все, что у меня никто не заберет. Поэтому и в этом фильме я планирую часто идти таким путем. Конечно, здесь важно не переступить тонкую грань и не романтизировать те опыты, которые одновременно нас травмировали. Этого также было полно, конечно", – рассказывает режиссер Ирина Целик.

Ирина Цилык Фото: пресс-служба

В тизере одну из главных ролей, Феликса, сыграл украинский писатель Юрий Издрик. Феликс – бывший контрразведчик, солдат ГРУ, десантник советской армии и к тому же глубоко травмированный опытом войны человек.

"В данном случае не так важен сценарий, как имя режиссера. Я уже говорил Ире в ответ на ее "я боялась, что ты не согласишься": "Это как бы Мартин Скорсезе позвонил Аль Пачино и сказал:" Чувак, ты хочешь у меня сниматься?". Ну, конечно, да. Пока это только тизер, а дальше будет видно. Сейчас происходит процесс становления химии между исполнителями главных ролей. Надо найти контакт и правильные интонации. А еще наша дружба с Ириной – неизвестно, она помогает, или наоборот... Профессиональные отношения и дружба – это не всегда хорошо", – комментирует Юрий Издрык.

Кадр из тизера фильма "Я и Феликс" Фото: пресс-служба

"История наших с Издриком отношений интересна. Когда он для меня был просто известным поэтом, которого я заочно уважала, но потом нас свела судьба в туре, и это был очень странный опыт. Полтора месяца совместных путешествий и быта, много интересных разговоров, смеха и классной музыки с автомагнитолы, но после этого мы разъехались в разные стороны и несколько лет на самом деле почти не общались. Но когда я писала сценарий, я себя ловила на том, что типаж или образ Феликса мысленно возвращает меня к Издрику. Даже объясняя другим людям говорила: "Ну вот Феликс в чем-то такой как Издрик, только с другим, конечно, опытом, с другим бэкграундом"", – добавляет режиссер Ирина Целик.

Восьмилетнего мальчика Тимофея играет сын режиссера Андрей. Будет ли он играть он в самом фильме, станет известно после проведения кастинга.

Фильм продюсируют Владимир Яценко ( "Домой", "Дикое поле") и Анна Соболевская ( "Домой"). Производство "Я и Феликс" будет осуществлять кинопродакшен ForeFilms. Съемки запланированы на осень 2020 года.

Ранее мы рассказали, что украинский режиссер предложил Дженнифер Энистон главную роль в его блокбастере.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться