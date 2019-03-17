Как актеры "Игры престолов" перевоплощались в белых ходоков – забавное видео

Канал HBO показал видео того, как происходят перевоплощения актеров и каскадеров

Белые ходоки из "Игры престолов" Фото: YouTube

Всего лишь месяц остался до выхода последнего сезона сериала "Игра престолов" и уже известны даты выхода всех серий восьмого сезона. А на днях канал HBO показал забавное видео - как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала.

Например, для превращения человека в белого ходока требуется немало времени. Актерам приходится сидеть на одном месте от шести до восьми часов во время гримирования, а затем еще около 12-ти проводить на съемочной площадке. Не стоит забывать и то, что каждый костюм весит не менее 3-4 кг.

Отметим, что канал HBO наконец опубликовал полноценный трейлер финального сезона "Игры престолов". На кадрах видны все ключевые герои сериала.

Напомним, издание Entertainment Weekly уже опубликовало красочные постеры с героями "Игры престолов". Таким образом, фанаты могут уже готовится попрощаться с героями любимого шоу. Но поклонников больше интересует сюжет проекта и уже успели порадоваться. Актер Николай Костер-Вальдау украсил обложку журнала Men’s Health. В своем интервью актер рассказал об одной важной сюжетной линии – это отношения его героя Джейме Ланнистера с сестрой Серсеей в "Игре престолов".

Смотрите видео о подробностях жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram