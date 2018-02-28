Как американская киноакадемия готовится к "Оскару-2018"

Сегодня, 11:14

Пока кинозвезды определяются с платьями и украшениями на торжество, а зрители – с фаворитами среди номинантов, завершается и изготовление заветных статуэток


В Лос-Анджелесе, в январе американская киноакадемия назвала номинантов на премию "Оскар 2018". За награду в категории "Лучший фильм" поборются 9 картин.

И пока кинозвезды определяются с платьями и украшениями на торжество, а зрители – с фаворитами среди номинантов, завершается и изготовление заветных статуэток.

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Стоит отметить, что все статуэтки делают вручную из сплава олова и бронзы. Сначала шлифуют, а затем покрывают 24-каратным золотом.

Себестоимость такой статуэтки менее 700 долларов, однако для ее обладателей – она бесценна и означает признание в мире киноиндустрии. 

Напомним, необычный фотопроект уже восьмой год проводит семейство Сторино из Чикаго. Проект называется "Do not Call Me Oscar", в которых маленькие дети воспроизводят популярные сцены из номинированных на премию "Оскар" фильмов.
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