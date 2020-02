"Как будто мы выиграли войну": украинка победила на престижном кинофестивале в США

Ирину Цилык трогательно поздравила писательница Оксана Забужко

Режиссер Ирина Цилык Фото: Getty Images

Украинская кинорежиссер и писательница Ирина Цилык получила награду крупнейшего американского кинофестиваля Sundance за лучшую режиссуру. Об этом она сообщила в Facebook.

Цилык получила приз за ленту The Earth Is Blue As an Orange ("Земля голубая, будто апельсин"). Фильм рассказывает о жизни одной семьи, проживающей в красной зоне Донбасса. Мины все еще падают, но подростки в военной зоне хотят жить, любить, смеяться, учиться и даже снимать собственные фильмы.

"Друзья, я выиграла награду "Лучшая режиссура" в категории World Documentary Competition на фестивале Sundance! Что я чувствую? Я чуть позже напишу, что я чувствую", – написала Ирина.

Отметим, что известная украинская писательница Оксана Забужко уже поздравила Цилык на своей странице в Facebook: "Сижу и реву от счастья, слезы по щекам, – так, будто мы уже войну выиграли...

Но битву – безусловно, и немаленькую! Ирина Целик выиграла Sundance. Вообще-то, даже попасть туда, на едва ли не самый престижный в мире фестиваль независимого кино, со своей первой документальной полнометражкой, – это уже круто до невероятности и повод радоваться за украинское кино".

Напомним, ранее украинский фильм "Домой" получил приз международного кинофестиваля. Картину крымскотатарского режиссера Наримана Алиева отметили двумя наградами в Стамбуле.

