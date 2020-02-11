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Как испортить День святого Валентина: вредные советы от Евгения Янович

Евгений Янович рассказал, как НЕ следует делать 14 февраля мужчинам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Актер Евгений Янович
Актер Евгений Янович
Фото: пресс-служба НЛО TV

День святого Валентина уже на носу, поэтому предлагаем уже начать готовиться к нему. Актер шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Евгений Янович рассказал, как НЕ следует делать 14 февраля мужчинам, которые хотят устроить праздник для своей второй половинки.

В День святого Валентина жениться планируют более 1400 пар, смотрите подробности в видео:

1. Желательно, начать празднование еще в ночь с 13 на 14 февраля. Хороший вариант – вернуться домой в нетрезвом состоянии примерно в три часа ночи с букетом цветов и бутылкой шампанского. Конечно же, Она может не услышать, как вы зайдете в квартиру, поэтому попробуйте повозиться ключом в замочной скважине минуты полторы. Не исключайте вариант, что дальше Она будет прикидываться спящей.

Актер Евгений Янович
Актер Евгений Янович
Фото: пресс-служба НЛО TV

Но все для того, чтобы вы, без всяких походов в душ и чистки зубов, начали к ней приставать. Аромат паба в сочетании с прекрасными нотками хмеля разноградусных напитков заставит ее открыть глаза и, в порыве страсти, послать вас. Не обращайте внимания, это лишь подчеркнет, что ваш план работает!

2. Проснувшись утром, обязательно принесите завтрак в постель. Вкусовые качества блюда не важны. Но важен полный срач на кухне после приготовления. Ведь Она обожает мыть посуду, иначе для чего бы делала новый маникюр накануне?

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3. Кстати, не забудьте выпить шампусик, от которого ночью вежливо отказалась ваша Любимая. Этим вы и поборете похмелье, и покажете своей второй половинке, что рядом с ней настоящий аристократ.

4. Уверен, Она уже будет на седьмом небе от счастья, но остается маленький штрих. Билеты на шоу "Мамахохотала"! Злость и агрессия на ее лице в ту же секунду пропадут. "Дорогой мой!" – начнет Она. "Я готова простить тебе и ночной дебош, и ужасный перегар, и долбанную посуду, и невыносимый завтрак ... Но то, что ты подарил мне билеты на "Мамахохотала" – это слишком! Это выходит за все рамки! Ведь концерт "Мамахохотала" был 13 февраля, идиот!" Соберет вещи и уйдет.

Актер Евгений Янович
Актер Евгений Янович
Фото: пресс-служба НЛО TV

5. И чтобы не произошло такого казуса, заранее подарите своей девушке билеты на шоу "Мамахохотала" 13 февраля. И поверьте, после такого презента можно делать все, что написано выше!

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Напомним, ранее мы рассказали о звездных парах, которые завели роман на съемочной площадке.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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