Как испортить День святого Валентина: вредные советы от Евгения Янович

Евгений Янович рассказал, как НЕ следует делать 14 февраля мужчинам

Актер Евгений Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

День святого Валентина уже на носу, поэтому предлагаем уже начать готовиться к нему. Актер шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Евгений Янович рассказал, как НЕ следует делать 14 февраля мужчинам, которые хотят устроить праздник для своей второй половинки.

В День святого Валентина жениться планируют более 1400 пар, смотрите подробности в видео:

1. Желательно, начать празднование еще в ночь с 13 на 14 февраля. Хороший вариант – вернуться домой в нетрезвом состоянии примерно в три часа ночи с букетом цветов и бутылкой шампанского. Конечно же, Она может не услышать, как вы зайдете в квартиру, поэтому попробуйте повозиться ключом в замочной скважине минуты полторы. Не исключайте вариант, что дальше Она будет прикидываться спящей.

Актер Евгений Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

Но все для того, чтобы вы, без всяких походов в душ и чистки зубов, начали к ней приставать. Аромат паба в сочетании с прекрасными нотками хмеля разноградусных напитков заставит ее открыть глаза и, в порыве страсти, послать вас. Не обращайте внимания, это лишь подчеркнет, что ваш план работает!

2. Проснувшись утром, обязательно принесите завтрак в постель. Вкусовые качества блюда не важны. Но важен полный срач на кухне после приготовления. Ведь Она обожает мыть посуду, иначе для чего бы делала новый маникюр накануне?

3. Кстати, не забудьте выпить шампусик, от которого ночью вежливо отказалась ваша Любимая. Этим вы и поборете похмелье, и покажете своей второй половинке, что рядом с ней настоящий аристократ.

4. Уверен, Она уже будет на седьмом небе от счастья, но остается маленький штрих. Билеты на шоу "Мамахохотала"! Злость и агрессия на ее лице в ту же секунду пропадут. "Дорогой мой!" – начнет Она. "Я готова простить тебе и ночной дебош, и ужасный перегар, и долбанную посуду, и невыносимый завтрак ... Но то, что ты подарил мне билеты на "Мамахохотала" – это слишком! Это выходит за все рамки! Ведь концерт "Мамахохотала" был 13 февраля, идиот!" Соберет вещи и уйдет.

Актер Евгений Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

5. И чтобы не произошло такого казуса, заранее подарите своей девушке билеты на шоу "Мамахохотала" 13 февраля. И поверьте, после такого презента можно делать все, что написано выше!

Напомним, ранее мы рассказали о звездных парах, которые завели роман на съемочной площадке.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.