Как изменились актеры "Гарри Поттера" и чем сейчас живут: фото

Многие из них изменились до неузнаваемости

19 лет назад состоялась премьера самого первого фильма о волшебнике со шрамом в виде молнии на лбу – "Гарри Поттер и философский камень". А вчера, 23 июля, исполнителю главной роли Дэниелу Рэдклиффу исполнился 31 год. В это действительно сложно поверить.

С момента выхода первого фильма успело вырасти целое поколение, но даже сейчас почти у каждого ребенка имя Гарри Поттера на слуху. Фанаты поттерианы до сих пор скучают по миру магии и волшебства, а некоторые – до сих пор проверяют почтовый ящик, надеясь обнаружить там письмо из Хогвартса. К книгам Джоан Роулинг интерес читателей также не угасает. Поклонники Гарри Поттера росли вместе с актерами и с восхищением наблюдали за их персонажами на экране. Заключительная, восьмая, кинолента вышла в 2011 году, и с тех пор жизнь каждого из звездных актеров сложилась по-своему.

Сегодня.Lifestyle решили узнать, чем живут и как изменились актеры Гарри Поттера с момента выхода первой части.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти" Фото: YouTube

Дэниел Рэдклифф

Как изменился Дэниел Рэдклифф Фото: Getty Images, Warner Bros. Pictures

Дэниел Рэдклифф попал на съемочную площадку "Гарри Поттера", когда ему было 11 лет. Вместе со своим персонажем, юный актер рос и удивлял зрителей своим талантом, который вскоре превратился в настоящее мастерство. В 2009 году имя Дэниела Рэдклиффа было занесено в Книгу рекордов Гиннесса – он стал самым высокооплачиваемым актером десятилетия.

В более взрослом возрасте Дэниел Рэдклифф прошел через проблемы с алкоголем, но успешно преодолел зависимость. Кроме того, Дэниел Рэдклифф не исчез из киноиндустрии, как многие другие звездные дети-актеры. Наоборот, он продолжил пробовать себя в совершенно неожиданных и, казалось бы, несвойственных ему, амплуа.

Возможно, он пытался выйти из образа юного волшебника, открывая в себе новые актерские грани. Сейчас он снимается в триллерах, фильмах ужасов и боевиках: "Пушки Акимбо", "Джунгли", "Виктор Франкенштейн", "Абсолютная власть". В этом году на экраны вышел новый фильм с его участием под названием "Побег из Претории".

Эмма Уотсон

Как изменилась Эмма Уотсон Фото: Getty Images, Pinterest

Самая умная ученица Хогвартса Гермиона Гренджер, которую сыграла Эмма Уотсон, влюбила в себя миллионы зрителей. И кажется, у Эммы Уотсон много общего с ее персонажем, ведь сейчас она продолжает сниматься в успешных проектах. Так, в прошлом году на экраны вышла экранизация романа "Маленькие женщины". В фильме Эмма Уотсон сыграла старшую из сестер, Мег – красивую девушку с прекрасными манерами, которая мечтает о красивой жизни, но сама по себе она достаточно скромна.

Эмма Уотсон также сыграла в таких известных фильмах, как "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски", "Хорошо быть тихоней", "Красавица и чудовище". В СМИ то и дело появляются слухи о новых романах актрисы, но она еще не замужем. Также Эмма выступает за права женщин и является послом доброй воли ООН-женщины.

Руперт Гринт

Как изменился Руперт Гринт Фото: Getty Images, Pinterest

Руперт Гринт был фанатом книг о Гарри Поттере, поэтому когда увидел объявление о кастинге на телеканале BBC, сразу решил принять участие. И вскоре, 11-летний Руперт Гринт получил роль, которая принесла ему всемирную славу и большую сумму денег. Забавный, добрый и вечно неуклюжий Рон Уизли теперь навсегда ассоциируется у зрителей с Рупертом Гринтом. Руперт даже разделяет фобию, которая была у его персонажа – боязнь пауков.

Но сейчас актер невероятно преобразился, а в мае этого года 31-летний Руперт Гринт впервые стал отцом. Супругой Руперта является актриса Джорджия Грум, которая наиболее известна зрителям по молодежной комедии "Ангус, стринги и поцелуи взасос".

Том Фелтон

Как изменился Том Фелтон Фото: Getty Images, Pinterest

Тому Фелтону удалось совершить невероятное: сыграть отрицательного персонажа Драко Малфоя и одновременно влюбить в него миллионы зрителей. При просмотре первых фильмов поттерианы даже сложно поверить, что за дерзостью и хамством Драко скрывается добрейший человек.

Со времен "Гарри Поттера" Том Фелтон тоже очень сильно изменился. Актер предпочитает неброскую прическу, носит бороду и иногда очки и совершенно не стремится к гламурному образу.

За последние годы Том Фелтон появился в третьем сезоне популярного сериала "Флэш", британской драме "Белль", сыграл в боевике "Стрэттон: Первое задание", веб-сериале "Происхождение".

Мэттью Льюис

Как изменился Мэттью Льюис Фото: Warner Bros. Pictures, instagram.com/mattdavelewis

Невероятная трансформация ждала и Мэттью Льюиса, который уже в последней части "Гарри Поттера" кардинально изменился. Актер похудел, подкачался и его практически не узнать. Кроме того, он активно продолжает сниматься в кино, хотя и не в главной роли.

Мэттью Льюис сыграл в драме "До встречи с тобой" вместе со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк, триллере "Конченая" с Марго Робби в главной роли, а еще появился в сериале "Улица потрошителя" от BBC.

Фанаты ожидают, что Мэттью Льюис еще появится в главной роли на большом экране, ведь его перевоплощение в Невилла Долгопупса по праву можно назвать гениальной.

Мэгги Смит

Как изменилась Мэгги Смит Фото: Getty Images, Pinterest

Наряду с молодыми актерами в "Гарри Поттере" сыграли многие легенды британского и американского кино. Профессора Макгонагалл блестяще сыграла Мэгги Смит, которая является обладательницей двух "Оскаров", четырех премий "Эмми", а также она Дама-Кондор ордена Британской империи.

Ее строгий, но добродушный персонаж Минервы Макгонагалл заставил мечтать миллионы детей и подростков о похожем учителе. Но в то время многие не знали, что Мэгги Смит пришлось перенести рак молочной железы, с которым она столкнулась во время съемок шестой части фильма.

За свою актерскую карьеру Мэгги Смит снялась во многих ярких британских кинолентах и сериалах: "Джейн Остин", "Дэвид Копперфилд", где также снялся и Дэниел Рэдклифф, "Клуб первых жён", "Моя ужасная няня 2", и, конечно же, сериал "Аббатство Даунтон", который получил продолжение в виде фильма в 2019 году.

Рэйф Файнс

Как изменился актер Рэйф Файнс Фото: Getty Images, Pinterest

Актерская карьера Рэйфа Файнса после участия в "Гарри Поттере" лишь взлетела вверх. Актер и до этого пользовался популярностью, ведь сыграл в таких культовых фильмах, как "Список Шиндлера", "Английский пациент", "Мстители". А параллельно со съемками в "Гарри Поттере" Рэйф Файнс снялся в ярких проектах "Залечь на дно в Брюгге", "Битва титанов" и "Герцогиня".

В следующем году, после того, как Гарри Поттер убил его персонажа в последней части франшизы, Рэйф Файнс сыграл харизматичную роль в фильме о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл". После этого зрители увидели Рэйфа в роли администратора гостиницы в киноленте Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт", а также в фильмах "007: Спектр", "Приключения Шерлока Холмса", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", а в следующем году выйдет еще один фильм бондианы – "Не время умирать".

Ранее мы рассказали, как Гарри Поттер неожиданно оказался частью комиксов Marvel.

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