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Как изменились актеры киноэпопеи "Люди Икс" за 20 лет: тогда и сейчас

Сегодня, 13:30

Узнайте, как выглядит знаменитая четверка актеров из фантастического боевика

На днях фантастическому блокбастеру "Люди Икс" исполнилось 20 лет. Именно столько времени прошло с выхода первого фильма киноэпопеи, премьера которого состоялась 12 июля в 2000 году. В честь юбилея знаменитый американский актер Хью Джекман показал сцену с обнаженным Росомахой. Интересно, что разработка идеи фильма "Люди Икс" началась еще ранее – в 1984 году.

"Люди Икс" обрели ошеломительный успех и привлекли в кинотеатры миллионы зрителей по всему миру. По случаю 20-летнего юбилея культового фантастического боевика, Сегодня.Lifestyle рассказывают, как изменились за это время актеры, сыгравшие главные роли.

Хью Джекман

Роль Росомахи принесла Хью Джекману мировую славу. Актера утвердили на роль всего за три недели до съемок, ведь изначально Росомаху должен был сыграть шотландский актер Дюгрей Скотт. Тогда из-за конфликта с Томом Крузом, с которым Дюгрей снимался в "Миссия невыполнима 2", ему пришлось отказаться от роли. Хью Джекман очень быстро вжился в роль и справился с ней.

Ежегодно Хью Джекман появляется на больших экранах с эффектными ролями в громких фильмах. Так, одной из новых работ актера стала роль в фильме "Безупречный".

Хью Джекман
Хью Джекман
Фото: Imdb.com, movieassault.com

Иэн Маккеллен

Звезда трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" получил роль в "Людях Икс" вместе со своим другом и коллегой Патриком Стюартом. Иэн Маккеллен предстал в образе суперзлодея Магнето и завоевал любовь зрителей. Сейчас Иэну Маккеллену 81 год и он продолжает играть в кино. Одной из его недавних актерских работ стала роль в мюзикле "Кошки", где также сыграла певица Тейлор Свифт.

Иэн Маккеллен
Иэн Маккеллен
Фото: Getty Images, mckellen.com

Хэлли Берри

Одну из главных женских ролей в фильме сыграла великолепная актриса Хэлли Берри. Миллионам зрителей запомнился ее персонаж мунанта-супергероини Шторма. Также актриса сыграла и в последующих частях киносерии, ведь ее героиня – одна из самых популярных Людей Икс. После съемок в боевике карьера Хэлли Берри стремительно развивалась. Актриса сыграла в драме "Бал монстров", за которую получила премии "Оскар" и BAFTA. Затем Хэлли появилась в главной роли в фильме об агенте 007 "Умри, но не сейчас", боевике "Женщина-кошка", "Облачном атласе".

В 2019 году вместе с Киану Ривзом Хэлли Берри снялась в фильме "Джон Уик". Сейчас актрисе 53 года и она регулярно вдохновляет поклонников своей удивительной фигурой.

Хэлли Берри
Хэлли Берри
Фото: Pinterest, instagram.com/halleberry

Патрик Стюарт

Британский актер, офицер ордена Британской империи Патрик Стюарт связал свою жизнь с актерской профессией еще в 15-летнем возрасте. Тогда он бросил школу и начал играть в театре. В течение 27 лет Патрик Стюарт был одним из основных актеров королевской шекспировской труппы, но помимо внушительного списка ролей в театре на счету у Патрика Стюарта множество озвученных персонажей мультфильмов.

А в прошлом году Патрик Стюарт вместе с его коллегой по "Людям Икс" Хью Джекманом попали в Книгу рекордов Гиннеса за преданность своим ролям. Они стали актерами, которые имеют наиболее длинную карьеру супергероев Marvel в кино. 16 лет и 228 дней – именно столько Патрик Стюарт исполнял свою роль интеллектуала профессора Икс.

Как изменился Патрик Стюарт
Как изменился Патрик Стюарт
Фото: Getty Images, скриншот

Одну из самых ярких ролей в "Людях Икс" сыграл актер Джеймс Марсден (Циклоп). Джеймс Марсден обрел успех не только как актер, но и как модель – он снимался в рекламной кампании Versace. Конечно же, зрителям запомнились и другие актеры культовой киноэпопеи: Фамке Янссен в роли Джины Грей, Ребекка Ромейн в роли Мистик.

Однако вышеупомянутая четверка актеров снималась в "Людях Икс" дольше всех, и без ее участия фильм был бы совершенно другим.

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