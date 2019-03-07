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Как остановить Апокалипсис? Появился яркий трейлер сериала "Благие знамения"

Бога озвучивает Фрэнсис Макдорманд, а сатану – Бенедикт Камбербэтч

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
"Благие знамения"
"Благие знамения"
Фото: YouTube

Только недавно стало известно, что британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану в предстоящем мини-сериале "Благие знамения", как в сети появился официальный трейлер фэнтезийного сериала.

В ролике Дэвид Теннант и Майкл Шин воплощают демона и ангела, которые спасают мир под песню группы Queen Under Pressure.

"Благие знамения"
"Благие знамения"
Фото: YouTube

Это экранизация известного романа писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. В центре сюжета сериала – непроизошедший апокалипсис. Действие сериала разворачивается вокруг ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которые пытаются предотвратить конец света. Чтобы изменить ход истории, представители Рая и Ада объединяются и отслеживают Антихриста, чтобы остановить четверых всадников Апокалипсиса: Войну, Чуму, Голод и Смерть. Также в сериале сыграли Ник Офферман, Майкл Маккин, Анна Максвелл Мартин, Джон Хэмм, Сэм Тейлор Бак, Мирей Инос​, Лурдес Фаберес, Юсуф Гейтвуд, Брайан Кокс.

Премьера сериала "Благие знамения" состоится в преддверии лета, 31 мая.

Напомним, компания Amazon Studios объявила, что актриса Фрэнсис Макдорманд, получившая "Оскар" за роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", озвучит в проекте Господа Бога.

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Источник: Сегодня
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