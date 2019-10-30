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Эксклюзив

Магические персонажи в новом клипе Насти Каменских Elefante: разбор образов

Сегодня.Lifestyle разобрались в сказочных персонажах клипа Elefante

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37
Образы в клипе Насти Каменских
Образы в клипе Насти Каменских
Фото: пресс-служба

Украинская исполнительница NK | Настя Каменских на днях выпустила новый суперхит Elefante, а видеоклип на песню спустя три дня после премьеры набрал четыре миллиона просмотров и стал лидером на украинском YouTube, заняв первое место во вкладке "В тренде".

Смотрите эксклюзивное интервью с NK | Настя Каменских:

Эксклюзивная премьера клипа и песни "Elefante" состоялась также на самой популярной в мире утренней передаче Despierta America на испанском телеканале Univision. После того, как NK полюбилась латиноамериканским зрителям, ее пригласили презентовать свой будущий трек и клип.

Кроме того, новый хит певицы пришелся по душе американцам, ведь трек включили в подборки Apple Music USA "Shazam Recommends: The Best New Music" в одной компании с такими мировыми звездами как Канье Уэст и Селена Гомес.

Настя Каменских презентовала новую песню и клип Elefante
Настя Каменских презентовала новую песню и клип Elefante
Фото: пресс-служба

Клип Elefante дополняет лирику песни таинственными подтекстами, он сочный и яркий, а его главные герои – особенные магические персонажи. Они созданы из разных граней человеческой личности, и транслируют намек на то, что каждый имеет право самовыражаться. Сегодня.Lifestyle поможет разобраться в сказочных персонажах клипа Elefante.

Человек-пантера и грибочек

Персонажи в клипе Насти Каменских
Персонажи в клипе Насти Каменских
Фото: пресс-служба

Практически в каждой сцене эти персонажи извиваются в четырех стенах, пытаясь вырваться наружу. Еще совсем недавно жить под массивным давлением стереотипов и штампов, навязанных обществом, было нормой. Человек вынужден изгибаться, ломая себя настоящего, и подстраиваться под запросы окружающих. Сейчас настало время разнообразия и ярких красок, время, когда каждый может быть собой, игнорируя устаревшие шаблоны. Ломайте стены, настало время сделать мир ярким. Не бойтесь самовыражаться, не сдерживайте свою "пантеру".

Дети в масках

Персонажи в клипе Насти Каменских
Персонажи в клипе Насти Каменских
Фото: пресс-служба

Я не трус, но я боюсь. Это про наше маленькое и настоящее внутреннее "Я", которое мы привыкли прятать под всевозможными масками и боимся показать себя настоящими. Наполняйте свою жизнь настоящими эмоциями и яркими красками как в клипе. Оставили все свои страхи и комплексы пылиться в шкафу, надели улыбку и вперед – дарить хорошее настроение окружающим!

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Девушка с татуировками

Персонаж-бунтарь, который восстает против надоедливых и назойливых стереотипов. Девушка разбивает стереотипы битой и празднует триумф мелодией на сопилке, которая является символом правды. В легендах и сказках сопилка слышит и видит то, что люди от других хотели скрыть. Пение сопилки – это символ не только красоты души, любви, но и обобщенный символ искусства и его воздействия на человека.

Человек с хоботом слона

Персонажи в клипе Насти Каменских
Персонажи в клипе Насти Каменских
Фото: пресс-служба

Если вы увидели не хобот, а что-то другое, дедушка Фрейд покивал бы головой с ухмылкой. А теперь не о наших скрытых желаниях и фантазиях, а заложенных в клипе подтекстах. Каждому из нас, в первую очередь, нужно обрести гармонию с собой. Слон является мощным символом этой гармонии. Мы привыкли искать объяснения своим неудачам снаружи, потому что боимся заглянуть в свою душу, ведь все ответы именно там.

Образы NK | Насти Каменских

Образы в клипе Насти Каменских
Образы в клипе Насти Каменских
Фото: пресс-служба

Центральным образом стала Pantera Negra. Характер и прыткость этой дикой кошки можно сравнить с молниеносным успехом Насти в Латинской Америке. В образе с кудрями стоит обратить внимание на тесемки, которые обвивают боди, – это символ навязанных обществом стереотипов и штампов, которые сжимают и обвивают каждого из нас, не давая быть собой. Образ блондинки символизирует любовь к экспериментам, NK не боится примерять на себя новые роли и призывает каждого последовать ее примеру

Напомним, в рамках репортажа "Работа со звездой: что остается за кадром" команда NK рассказала, что держат для певицы в заначках.

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