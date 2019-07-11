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Как прошел второй день Atlas Weekend 2019: впечатления пользователей соцсетей

10 июля прошел второй день масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:57
Расписание выступлений на Atlas Weekend 2019
Расписание выступлений на Atlas Weekend 2019
Фото: facebook.com/atlasweekend

В среду, 10 июля, отгремел второй день масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Отметим, что это был первый платный день, так как днем ранее, когда выступала София Ротару, вход на фестиваль был для всех бесплатным. Однако немаленькая стоимость билета не остановила ярых поклонников музыки и фестивальной атмосферы: зрителей на ВДНХ было предостаточно.

Хедлайнером второго дня Atlas Weekend стала американская хип-хоп группа The Black Eyed Peas. Очень многие пользователи сети Instagram отметили, что были в диком восторге услышать "кумиров детства".

INSTAGRAM (@anastasia_markhain)

INSTAGRAM (@inna_ianenko)

Также в этот вечер публику зажигали уже всем полюбившаяся Нетта Барзилай (победительница Евровидения 2018) и абсолютно обезбашенные панк-рэйверы Little Big.

INSTAGRAM (@prosto_lisenok_2019)

INSTAGRAM (@romchik13)

Весь этот сумасшедший драйв разбавил лиричный Tom Odell. Отметим, что выступление британского музыканта на Atlas Weekend 2019 фаны ждали с нетерпением, так как в прошлом году он отказался от участия.

INSTAGRAM

Напомним, ранее мы рассказывали, кто будет выступать 11 июля – расписание дня на Atlas Weekend 2019.

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