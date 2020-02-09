Как прошла Vogue UA Cinema Party: фото звездных гостей
В рамках Vogue Cinema Party состоялась дискуссия с представителями украинской киноиндустрии
Накануне главной кинопремии "Оскар-2020", 7 февраля команда украинского журнала о моде Vogue провела в киевском ЦУМ вечеринку Vogue UA Cinema Party, во время которой можно было познакомиться с ключевыми фильмами-номинантами этого года. Перед показами кинокартин представители украинской киноиндустрии провели тематическую дискуссию на тему: "Новое украинское кино. Знают ли о нем в мире?", где обсудили – есть ли у украинского кинематографа шансы соревноваться за высшую награду американской киноакадемии? Знают ли об украинском кино в мире? Почему украинским продюсерам интересно работать с режиссерами-дебютантами; поговорили также том, как проходили съемки ожидаемого украинского фильма "Номера", над которым режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Олег Сенцов работали, отправляя друг друг письма, пока Олег находился в тюрьме.
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Участниками паблик-тока стали:
- Нариман Алиев, режиссер фильма "Додому" – участника программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, обладателя множества наград, в том числе Гран-при Одесского международного кинофестиваля;
- Ахтем Сеитаблаев, режиссер и актер, чей фильм "Номера", снятый совместно с Олегом Сенцовым, уже в феврале представят в рамках специальных показов на Берлинском кинофестивале;
- Владимир Яценко, продюсер фильмов "Додому", "Дике Поле", "Атлантида", основатель продакшна Limelite (Лаймлайт);
- Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля и сооснователь Украинской киноакадемии;
- Олег Кохан, продюсер и основатель кинокомпании Sota Cinema Group;
- Наталья Стрибук, главный продюсер департамента кино-сериального производства телеканала "Украина";
- Ирина Цилык, писательница и режиссер, чей документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" получил приз за лучшую режиссуру на американском фестивале независимого кино "Сандэнс" (Sundance Film Festival).
Модерировала беседу редактор культуры Vogue UA Дарья Слободяник. Ведущим вечера был Тимур Мирошниченко, ведущий программы "Зірковий шлях" телеканала " Украина". Среди слушателей дискуссии были звезды украинского шоу-бизнеса, актеры, режиссеры, а также продюсеры.
После кинобеседы часть гостей разошлась по уютным залам кинотеатра Multiplex, остальные же продолжили вечер в компании лучших голливудских саундтреков в исполнении "Клуба Благородных Певиц" в лице Марьяны Головко, Марты Адамчук и Веры Кекелии, угощаясь закусками La Famiglia и игристым Martini. Кроме того, каждый желающий мог принять участие в розыгрышах и даже сыграть в кинорулетку от Freedom Finance и выиграть акции таких титанов индустрии как IMAX или Discovery. Водный баланс гостям праздника помогала поддерживать Borjomi.
Напомним, что церемония вручения "Оскар-2020" состоится в ночь с 9 на 10 февраля. По традиции событие пройдет в театре "Долби" (Лос-Анджелес, Калифорния). В этом году церемония снова пройдет без ведущего, впервые это произошло в прошлом году. Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах, в том числе и в Украине. Стать свидетелем важного эмоционального и красивого кинособытия смогут зрители телеканала "Украина", который получил эксклюзивное право на трансляцию.
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