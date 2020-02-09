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Как прошла Vogue UA Cinema Party: фото звездных гостей

В рамках Vogue Cinema Party состоялась дискуссия с представителями украинской киноиндустрии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Паблик-ток с представителями украинской киноиндустрии
Паблик-ток с представителями украинской киноиндустрии
Фото: vogue.ua

Накануне главной кинопремии "Оскар-2020", 7 февраля команда украинского журнала о моде Vogue провела в киевском ЦУМ вечеринку Vogue UA Cinema Party, во время которой можно было познакомиться с ключевыми фильмами-номинантами этого года. Перед показами кинокартин представители украинской киноиндустрии провели тематическую дискуссию на тему: "Новое украинское кино. Знают ли о нем в мире?", где обсудили – есть ли у украинского кинематографа шансы соревноваться за высшую награду американской киноакадемии? Знают ли об украинском кино в мире? Почему украинским продюсерам интересно работать с режиссерами-дебютантами; поговорили также том, как проходили съемки ожидаемого украинского фильма "Номера", над которым режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Олег Сенцов работали, отправляя друг друг письма, пока Олег находился в тюрьме.

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Участниками паблик-тока стали:

  • Нариман Алиев, режиссер фильма "Додому" – участника программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, обладателя множества наград, в том числе Гран-при Одесского международного кинофестиваля;
  • Ахтем Сеитаблаев, режиссер и актер, чей фильм "Номера", снятый совместно с Олегом Сенцовым, уже в феврале представят в рамках специальных показов на Берлинском кинофестивале;
  • Владимир Яценко, продюсер фильмов "Додому", "Дике Поле", "Атлантида", основатель продакшна Limelite (Лаймлайт);
  • Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля и сооснователь Украинской киноакадемии;
  • Олег Кохан, продюсер и основатель кинокомпании Sota Cinema Group;
  • Наталья Стрибук, главный продюсер департамента кино-сериального производства телеканала "Украина";
  • Ирина Цилык, писательница и режиссер, чей документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" получил приз за лучшую режиссуру на американском фестивале независимого кино "Сандэнс" (Sundance Film Festival).

Режиссер Ахтем Сеитаблаев
Фото: Евгений Воронцов
Ведущий Тимур Мирошниченко
Фото: Евгений Воронцов
Редактор культуры Vogue UA Дарья Слободяник
Фото: Евгений Воронцов
Вадущая телеканала "Украина" Монро
Фото: Евгений Воронцов
Актриса Ирма Витовская
Фото: Евгений Воронцов
Участники дискуссии
Фото: Евгений Воронцов
Фото: Евгений Воронцов
Фото: Евгений Воронцов
Фото: Евгений Воронцов
Марьяна Головко
Фото: Евгений Воронцов
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Модерировала беседу редактор культуры Vogue UA Дарья Слободяник. Ведущим вечера был Тимур Мирошниченко, ведущий программы "Зірковий шлях" телеканала " Украина". Среди слушателей дискуссии были звезды украинского шоу-бизнеса, актеры, режиссеры, а также продюсеры.

После кинобеседы часть гостей разошлась по уютным залам кинотеатра Multiplex, остальные же продолжили вечер в компании лучших голливудских саундтреков в исполнении "Клуба Благородных Певиц" в лице Марьяны Головко, Марты Адамчук и Веры Кекелии, угощаясь закусками La Famiglia и игристым Martini. Кроме того, каждый желающий мог принять участие в розыгрышах и даже сыграть в кинорулетку от Freedom Finance и выиграть акции таких титанов индустрии как IMAX или Discovery. Водный баланс гостям праздника помогала поддерживать Borjomi.

Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
Vogue UA Cinema Party
Фото: vogue.ua
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Напомним, что церемония вручения "Оскар-2020" состоится в ночь с 9 на 10 февраля. По традиции событие пройдет в театре "Долби" (Лос-Анджелес, Калифорния). В этом году церемония снова пройдет без ведущего, впервые это произошло в прошлом году. Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах, в том числе и в Украине. Стать свидетелем важного эмоционального и красивого кинособытия смогут зрители телеканала "Украина", который получил эксклюзивное право на трансляцию.

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