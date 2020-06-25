Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как провести День Конституции-2020: идеи для празднования и отдыха с семьей и друзьями

Сегодня, 15:54

Лучшие варианты для праздника в кругу близких

В этом годе День Конституции приходится на воскресенье, 28 июня, а это значит украинцы будут отдыхать целых три дня подряд – с 27 по 29 июня включительно. Как провести День Конституции с семьей и куда пойти, чтобы отлично отдохнуть – рассказывают Сегодня.Lifestyle.

Ранее мы также назвали интересные мероприятия и места, куда пойти в Киеве на День Конституции и День молодежи в Украине.

Как провести День Конституции с семьей – подборка идей
Как провести День Конституции с семьей – подборка идей
Фото: Pexels

День Конституции в парке "Древний Киев в Княжестве Киевская Русь"

Праздничную программу на выходные 27-29 июня подготовил парк "Киевская Русь", где посетителей ждут атмосфера эпохи Киевской Руси, свежий воздух, пикники в беседках, ухоженные лошади и огромное количество развлечений.

На входе за воротами гостей встретят славянки, одетые в традиционную одежду, и угостят главным символом украинской кухни. В парке найдутся развлечения и для самых активных и требовательных гостей, и для тех, кто хочет насладиться ленивым отдыхом. Так, посетители смогут отправиться на мастер-класс по ничего неделанию, научиться танцевать средневековый танец, увидеть зрелищное выступление актеров конно-трюкового театра, принять участие в танцевальном флеш-мобе и даже изучить азы владения средневековым оружием на открытом мастер-классе.

Для тех, кто ищет адреналин, предложат спуститься с высоты и прокатиться над озером на канатном спуске "Полетайло", сфотографироваться с огнедышащим драконом и насладиться вкусными блюдами княжеских поваров.

Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Фото: facebook.com/parkkyivrus

Конные прогулки с семьей

Если вы обожаете лошадей или же наоборот, хотели бы наконец-то научиться верховой езде, выходные на День Конституции станут отличной возможностью для этого. Ранее Сегодня.Lifestyle собрали отличные варианты, где покататься на лошадях в Киеве и за городом летом. Вы сможете найти конные клубы как в самой столице, так и в киевской области, в зависимости от ваших пожеланий.

Пикник на природе или прогулка в парке

Поскольку лето радует нас солнечной погодой, то пикник в лесу станет лучшей идеей для тех, кто хочет убежать от городской суеты и массовых мест. Поесть шашлык и другие вкусности, поиграть в игры с детьми и послушать звуки природы можно в парке "Муромец", в котором есть все для пикника, в живописной местности в Пуще Водице или же в парке "Нивки".

А если вы в поиске цивилизованного парка, где можно поесть вкусное мороженное и насладиться неспешной прогулкой – не пропустите подборку ТОП-7 парков Киева, в которых стоит погулять этим летом.

Как отдохнуть на День Конституции-2020
Как отдохнуть на День Конституции-2020
Фото: Pexels

Фестиваль воздушных шаров "Мама, я дома"

С 26 июня открывается семейный фестиваль воздушных шаров "Мама, я дома", который пройдет в 29 километрах от Киева в Макаровском районе. С 26 июня по 29 июня в небо под Киевом поднимутся 20 огромных аэростатов – это по-настоящему волшебное зрелище.

Вход на фестиваль бесплатный, но для этого необходима регистрация. Чтобы попасть на фестиваль бесплатно, нужно стать участником полета или же войти в организационный комитет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать для себя желаемый статус. Также можно принять участие и в самом полёте на воздушном шаре, но сертификат стоит приобрести заранее.

Не пропустите также подборку ТОП-10 летних террас Киева – красивые заведения с открытыми площадками станут отличным местом для вкусного обеда или ужина с семьей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве пройдет выставка «Сто дней одиночества», которая посвящена изоляции и жизни во время пандемии Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха
отдых праздники лето куда пойти День Конституции
Реклама

Новости партнеров

Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Вчені встановили причини відсутності симптомів у інфікованих КВI
Вчені встановили причини відсутності симптомів у інфікованих КВI
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Сегодня, 05:55Fun

Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

Вчера, 19:04Техно

Найдено доказательство существования океана глубоко под землей

Вчера, 16:09Шоу-бизнес

Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

Вчера, 14:03Шоу-бизнес

Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии

Вчера, 11:10Travel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Вчера, 10:44Техно

Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

Вчера, 10:10Wellness

Первая помощь при отравлении едой: чего категорически нельзя делать

Вчера, 09:15Food

Как приготовить классический соус бешамель

Вчера, 06:55Fun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

23 июняFun

Десятиметровый позвоночник неизвестного животного обнаружили на пляже: фото

23 июняАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

23 июняWellness

Инфекционист развенчал мифы про коронавирус

23 июняШоу-бизнес

"Новая я": Оля Полякова поразила кардинальной сменой имиджа

23 июняFood

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

22 июняШоу-бизнес

18-летняя российская блогер-миллионер погибла на Бали: известна причина

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Адвокат Медведчука: коли та як у Марченко з’явилася частка в 1+1
Адвокат Медведчука: коли та як у Марченко з’явилася частка в 1+1
Рідкісні фото зірок
Рідкісні фото зірок "до" і "після" молодості
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Забудьте про кетчуп і майонез - 3 секретних соуси від шеф-кухарів
Забудьте про кетчуп і майонез - 3 секретних соуси від шеф-кухарів
Єфремов намагався накласти на себе руки - ЗМІ
Єфремов намагався накласти на себе руки - ЗМІ

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять