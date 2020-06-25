Как провести День Конституции-2020: идеи для празднования и отдыха с семьей и друзьями

Лучшие варианты для праздника в кругу близких

В этом годе День Конституции приходится на воскресенье, 28 июня, а это значит украинцы будут отдыхать целых три дня подряд – с 27 по 29 июня включительно. Как провести День Конституции с семьей и куда пойти, чтобы отлично отдохнуть – рассказывают Сегодня.Lifestyle.

Ранее мы также назвали интересные мероприятия и места, куда пойти в Киеве на День Конституции и День молодежи в Украине.

Как провести День Конституции с семьей – подборка идей Фото: Pexels

День Конституции в парке "Древний Киев в Княжестве Киевская Русь"

Праздничную программу на выходные 27-29 июня подготовил парк "Киевская Русь", где посетителей ждут атмосфера эпохи Киевской Руси, свежий воздух, пикники в беседках, ухоженные лошади и огромное количество развлечений.

На входе за воротами гостей встретят славянки, одетые в традиционную одежду, и угостят главным символом украинской кухни. В парке найдутся развлечения и для самых активных и требовательных гостей, и для тех, кто хочет насладиться ленивым отдыхом. Так, посетители смогут отправиться на мастер-класс по ничего неделанию, научиться танцевать средневековый танец, увидеть зрелищное выступление актеров конно-трюкового театра, принять участие в танцевальном флеш-мобе и даже изучить азы владения средневековым оружием на открытом мастер-классе.

Для тех, кто ищет адреналин, предложат спуститься с высоты и прокатиться над озером на канатном спуске "Полетайло", сфотографироваться с огнедышащим драконом и насладиться вкусными блюдами княжеских поваров.

Парк "Киевская Русь" Фото: facebook.com/parkkyivrus

Конные прогулки с семьей

Если вы обожаете лошадей или же наоборот, хотели бы наконец-то научиться верховой езде, выходные на День Конституции станут отличной возможностью для этого. Ранее Сегодня.Lifestyle собрали отличные варианты, где покататься на лошадях в Киеве и за городом летом. Вы сможете найти конные клубы как в самой столице, так и в киевской области, в зависимости от ваших пожеланий.

Пикник на природе или прогулка в парке

Поскольку лето радует нас солнечной погодой, то пикник в лесу станет лучшей идеей для тех, кто хочет убежать от городской суеты и массовых мест. Поесть шашлык и другие вкусности, поиграть в игры с детьми и послушать звуки природы можно в парке "Муромец", в котором есть все для пикника, в живописной местности в Пуще Водице или же в парке "Нивки".

А если вы в поиске цивилизованного парка, где можно поесть вкусное мороженное и насладиться неспешной прогулкой – не пропустите подборку ТОП-7 парков Киева, в которых стоит погулять этим летом.

Как отдохнуть на День Конституции-2020 Фото: Pexels

Фестиваль воздушных шаров "Мама, я дома"

С 26 июня открывается семейный фестиваль воздушных шаров "Мама, я дома", который пройдет в 29 километрах от Киева в Макаровском районе. С 26 июня по 29 июня в небо под Киевом поднимутся 20 огромных аэростатов – это по-настоящему волшебное зрелище.

Вход на фестиваль бесплатный, но для этого необходима регистрация. Чтобы попасть на фестиваль бесплатно, нужно стать участником полета или же войти в организационный комитет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать для себя желаемый статус. Также можно принять участие и в самом полёте на воздушном шаре, но сертификат стоит приобрести заранее.

Не пропустите также подборку ТОП-10 летних террас Киева – красивые заведения с открытыми площадками станут отличным местом для вкусного обеда или ужина с семьей.

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