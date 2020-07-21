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Как провести последние недели июля в Киеве: 5 ярких событий для взрослых и детей

Сегодня, 17:35

Подборка лучших мероприятий и развлечений в столице

В последние недели июля в Киеве пройдет множество интересных мероприятий – от первого посткарантинного "Кураж Базара" до спектакля в наушниках и выставки, которая посвящена жизни в изоляции. Как провести вторую половину июля в столице, чтобы и отдохнуть, и создать незабываемые моменты лета 2020 года – рассказывают Сегодня.Lifestyle.

Спектакль иммерсивного театра uzahvati - THE TIME

Спектакль-променад, который начинается на пешеходном мосту через Днепр. Зрители надевают наушники, выключают ненужные мысли – и вот они уже в НЕтеатре... Голос в наушниках ведет по городу и рассказывает историю о Времени, которую дополняют песни Сергея Бабкина.

Когда: 23 и 26 июля

Спектакль THE TIME
Фото: пресс-служба
Спектакль THE TIME
Фото: пресс-служба
Спектакль THE TIME
Фото: пресс-служба
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Кураж is back

Ку-Ку-Кураж is Back! Любимая киевская дневная вечеринка снова возвращается на ВДНХ. Для долгожданной встречи с гостями команда первого посткарантинного "Куража!" подготовила:

  • лайнап любимых диджеев
  • батлы по настольному теннису
  • корнеры G-Bar и барбершоп "Цирюльникъ"
  • мастер-классы для детей от Кати Тарабукиной
  • кинотеатр на свежем воздухе
  • винтажную барахолку в Rotten Ambar
  • бары от Bacardi, Corona и Aperol и вкусные блюда на фудкорте
  • зону барбекю от Pepsi в стиле американского backyard: бургеры от Алико, челленджи и конкурсы, инста-зону.

Кроме этого, в лектории можно будет поговорить с Аленой Гудковой – основательницей барахолки, о чем угодно: жизнь, карантинные переживания, бизнес и вино. А вино можно будет даже попробовать в новом баре от "Куража" "Синичка", созданном совместно с Романом Ремеевым, шеф-сомелье Goodwine.

Мероприятие точно вас удивит, а самое главное – безопасность для гостей продумана до самых мелочей. "Кураж" пройдет на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу, будет: дистанция между шезлонгами и пуфами в 1,5 метра, дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа, температурный скрининг и общие санитарные нормы, вход в уборные и павильон только в масках (за всем этим проследят сотрудники) и многое другое для того, чтобы гости могли безопасно куражиться.

Когда: 25-26 июля

Билеты доступны только онлайн – как одно из средств соблюдения норм безопасности.

Кураж is back
Кураж is back
Фото: facebook.com/kurazhbazar

Спектакль иммерсивного театра uzahvati – Remote Kyiv

Международный совместный спектакль команды uzahvati и громких и нестандартных в мире – немецкого театрального проекта Rimini Protokoll. Это и представление, и экскурсия, и компьютерная игра, и перформанс одновременно. Постановка превращает город в сцену с живыми декорациями. Спектакль начинается на Зверинецком кладбище, там участники надевают наушники и отправляются на двухчасовую прогулку по городу под руководством синтетического голоса, который похож на Siri или Alexa.

"Одна из особенностей Remote Kyiv – ты находишься в постоянном предвкушении. Ты не знаешь, что произойдет в следующий момент. Когда зритель внутри спектакля, есть чувство волнения и предвкушения. Это уникальное чувство для театра. Начало спектакля на кладбище – часть замысла Rimini Protokoll. Практически во всех странах спектакль начинается на кладбище. Они не используют и не эксплуатируют тему мистификации. Для них это место, отдаленное от центра, место покоя, где можно подумать о важных вещах", – рассказывает Полина Бараниченко, режиссер uzahvati.

Когда: 23, 25, 26 и 30 июля.

Зрители на спектакле Remote Kyiv
Зрители на спектакле Remote Kyiv
Фото: пресс-служба

Выставка "100 дней одиночества"

"Сто дней одиночества" – это совместная выставка Vogue UA i Port.agency, которая проходит с 3 июля до 31 августа в пространстве Kooperativ. Вдохновением для нее стал проект журнала Vogue UA "Картина мира". В нем – мироощущение украинских художников, фотографов, дизайнеров во время пандемии. Каждый из соавторов пытался передать в одном изображении свои чувства, очень разные и интимные. Эти карантинные хроники свидетельствуют: жизнь не замерла, она продолжается.

"1 июля – это символическая дата, 100 дней с начала карантина в Украине, – комментирует куратор проекта Катя Тейлор. – Проект посвящен человеку, который остался наедине с собой, своими страхами и мечтами, разочарованиями и ожиданиями. Через личные истории авторов выставка рассказывает об изоляции и размышлениях о новой реальности".

Выставку могут посетить все желающие при условии предварительной регистрации.

Когда: до 31 августа; в пятницу с 16:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Фестиваль "Лето на ВДНХ"

Попробовать все летние активности и найти отдых, который придется по душе и детям, и взрослым, можно на ВДНХ. Карантин не помешал открытию традиционного летнего парка развлечений, где ежедневно можно посетить фэнтези-парк "Живые драконы и волшебные деревья", поиграть в пейнтбол, арендовать велосипеды, электроскутеры и самокаты, поближе познакомиться с удивительными животными в контактном зоопарке, повеселиться в веревочном парке Sky Park и многое другое.

Когда: с 12 мая; практически все активности доступны с 10:00 до 20:00.

Выставка
Выставка "Живые драконы и Волшебные деревья"
Фото: facebook.com/vdngkyiv

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А если вы планируете провести уютные летние вечера за телепросмотром, не пропустите возвращение на экраны культового сериала. Совсем скоро на НЛО TV состоится премьера всеми любимого сериала "Друзья".

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