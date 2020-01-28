Как сделать предложение красиво: ТОП-5 романтических мест в Киеве

Где сделать предложение, которое ей запомнится: интересные места в Киеве для двоих

Как сделать предложение красиво Фото: Depositphotos

Не за горами самый романтичный праздник зимы, 14 февраля. День, когда не только дарят и получают подарки и признания, но, возможно, и самые главные слова.

Не знаете, как красиво сделать предложение? Если воздушный шар – холодно, ресторан – банально, Париж – дорого, рассказываем про самые романтические места Киева для предложения.

Как сделать валентинки – смотрите видео:

Старокиевская липа

Есть в Киеве дерево, которому по разным данным от 800 до 1000 лет. Как этому чудо-дереву удалось пережить все нашествия, войны и невзгоды – загадка, но то, что оно способно исполнять желания и укреплять связь между людьми- проверенный факт. Это липа, которая стоит в старокиевском парке на горе, у начала Андреевского спуска. У многих народов липа считается оберегом и символом семьи. А учитывая то, что рядом – и Пезажная аллея, и Андреевский, и Воздвиженка, что само по себе уже красиво и романтично, почему бы не сделать предложение любимой именно здесь? Кстати, улица Воздвиженская, та сама "улица миллионеров", является еще и секретной улицей влюбленных, настолько тут уютно и романтично.

Стена признаний

Чтобы романтично сделать предложение девушке, не обязательно дарить миллион роз и кольцо с бриллиантом. Удивите ее. Отведите в такое место, где она никогда не была – например такое, как Стена признаний. Киев полон таких неприметных на первый взгляд, но романтичных мест для двоих. Так называемая стена признаний, где можно не только сказать, но и написать слова любви второй половинке, находится в центре города по улице Ярославов Вал. Это стена одного из заброшенных домов, уже изрядно исписанная признаниями и просто красивыми стихами и посланиями.

Мост влюбленных

Мост влюбленных в Киеве Фото: Depositphotos

Тот самый, что в Крещатом парке, построенный более 100 лет назад. Тот самый, что на первых местах всех рейтинговых мест для поцелуев в Киеве. Конечно, его 100 раз реставрировали, но он неизменно притягивает к себе влюбленных, которые вешают здесь замочки любви, символизирующие крепкие долгие отношения, произносят клятвы верности и вечной любви. И даже, говорят, есть примета: если пройти через этот мост, взявшись за руки, вы будете неразлучны навсегда.

Колокольня Софиевского собора

Еще один вариант, как оригинально сделать предложение – забраться повыше, поближе к небу, на колокольню величественной Софиевки. И увидеть весь Киев как на ладони. Затем можно прогуляться до Михайловского собора, на территории которого есть еще одно тайное место – "фонтан желаний" ("фонтан-магнит"): если прижать монетку к его металлическим выступам и она прилипнет – загаданное сбудется.

Ботанический сад им. Гришко

Ботсад хорош не только летом. Зимой здесь особенная атмосфера и мало посетителей. Идеально для романтичных неспешных прогулок вдвоем. Здесь установили даже специальную беседку для влюбленных в виде седрца. Наверно, одно из романтичнейших и лучших мест для предложения в Киеве. А согреться можно в одной из крытых оранжерей на территории.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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