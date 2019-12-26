Как снимали экшн-сцены сериала "Ведьмак": крутое видео

Создатели проекта решили показать зрителям сцены со съемок "Ведьмака"

"Ведьмак" Фото: YouTube

Стриминговий сервис Netflix выпустил долгожданный сериал "Ведьмак", основанный на книге Анжея Сапковского. На сервисе появились сразу все серии проекта. Теперь создатели ленты поделились фрагментами из-за кулис съемок.

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В сети появился трехминутный ролик с фрагментами съемок сериала "Ведьмак", актеры в котором также принимали участие в этих сценах.

Видеоролик опубликовала Люси Унгер на своем YouTube-канале. В съемочной команде она отвечала за постановки трюков, экшн-сцены и фрагменты из боями главных героев. Сама же постановщица появится в кадре на 32 секунде видео.

По словам Люси Унгер, в ролике представлено около 25% боевых сцен из сериала "Ведьмак", а множество других фрагментов можно увидеть на личных страницах главных героев.

Напомним, что если рейтинги нового сериала "Ведьмак" удовлетворят продюсеров, у проекта будет семь сезонов. Создательница сериала Лорен Шмидт в интервью SFX рассказала, что она уже придумала, как и куда будет двигаться сюжет на семь сезонов вперед.

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