Как снимали экшн-сцены сериала "Ведьмак": крутое видео
Создатели проекта решили показать зрителям сцены со съемок "Ведьмака"
Стриминговий сервис Netflix выпустил долгожданный сериал "Ведьмак", основанный на книге Анжея Сапковского. На сервисе появились сразу все серии проекта. Теперь создатели ленты поделились фрагментами из-за кулис съемок.
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В сети появился трехминутный ролик с фрагментами съемок сериала "Ведьмак", актеры в котором также принимали участие в этих сценах.
Видеоролик опубликовала Люси Унгер на своем YouTube-канале. В съемочной команде она отвечала за постановки трюков, экшн-сцены и фрагменты из боями главных героев. Сама же постановщица появится в кадре на 32 секунде видео.
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По словам Люси Унгер, в ролике представлено около 25% боевых сцен из сериала "Ведьмак", а множество других фрагментов можно увидеть на личных страницах главных героев.
Напомним, что если рейтинги нового сериала "Ведьмак" удовлетворят продюсеров, у проекта будет семь сезонов. Создательница сериала Лорен Шмидт в интервью SFX рассказала, что она уже придумала, как и куда будет двигаться сюжет на семь сезонов вперед.
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