Маски, камера, мотор! Как снимают кино во время пандемии: бекстейдж со съемок

Кино вышло из карантина

Для возобновления работы киноиндустрии во всем мире потребовалось ввести множество новых правил, чтобы съемочная группа и актеры были в безопасности. Кроме того, что авторам фильмов теперь приходится пересматривать свои сценарии, чтобы уменьшить близкий контакт актеров, а кто-то даже использует манекены вместо живых людей для съемки особых сцен. Однако, чего не сделаешь ради съемок кино, а закулисье съемочного процесса зачастую не менее любопытно, чем сами фильмы.

Перед прибытием в Новую Зеландию на съемки продолжения самого кассового фильма всех времен режиссер Джеймс Кэмерон с командой из 30 человек провели 8 дней в изоляции, сделали тесты на COVID-19. По прибытию в страну они также были помещены на 14-дневный карантин в раздельных комнатах. После чего им было разрешено вернуться в производство, и продюсер Джон Ландау обзавелся актуальными "пандемическими" футболками, где написали основные правила поведения во время карантина.

Джеймс Кэмерон и Джон Ландау на съемках "Аватар 2"

"Мир юрского периода 3"

Триквел культовой серии фильмов стал одним из первых проектов, которые получили одобрение на возобновление съемок. Но не все так просто, ведь только на меры безопасности тратится 9 миллионов долларов (как бюджет отдельного фильма). Частые тесты на COVID-19 для находящихся в "Зеленой зоне" (туда вхожи режиссер, операторы, актеры и звукорежиссеры), на площадке разложены оранжевые конусы для социального дистанцирования, а запах противовирусных спреев и антисептиков для них теперь как родной.

Кадры со съемок "Мир Юрского периода 3" Фото: Скриншот из Daily Mail

В аббатстве Бектив, где также снимался фильм "Храброе сердце" Мела Гибсона, вовсю кипит работа над историческим триллером "Последняя дуэль". В главной роли – оскароносный Мэтт Деймон, который был сфотографирован на съемочной площадке в костюме, разговаривая по телефону, в то время как остальная съемочная группа была в защитных масках.

Мэтт Деймон на съемках фильма "Последняя дуэль" (2021) Фото: twitter.com/padraig_reilly

The Last Mercenary ("Последний наемник")

После ослабления карантинных мер в Украине стартовали съемки первого фильма для Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом. Проект помог актеру не только обзавестись уникальным опытом съемок в условиях пандемии, но и побывать в таких интересных украинских городах, как Бортничи.

Жан-Клод Ван Дамм в Бортничах Фото: facebook.com/maksym.kobets

"Миссия невыполнима 7"

Мы уже рассказывали о том, как тиктокер снял Тома Круза на крыше движущегося поезда во время съемок. Судя по всему количеству трюков, которые актер снова выполнит в фильме, ведь он уже прыгал со скалы в обрыв на мотоцикле, ему никакой вирус не страшен. Кроме того, Круз полетит в космос через год.

Ранее мы сообщали, что режиссеров призвали отказаться от съемок сексуальных сцен из-за коронавируса.

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