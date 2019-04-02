Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как создавались спецэффекты в восьмом сезоне "Игры престолов"

Создатели шоу показали процесс создания крутых спецэффектов в сериале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
"Игра престолов" Фото: YouTube
"Игра престолов"
Фото: YouTube

Создатели сериала "Игра престолов", 8 сезон которого должен выйти уже в апреле, держал поклонников шоу в напряжении и показывают интересные видео. На этот раз в сети показали процесс создания спецэффектов для последнего сезона на видео.

Два проморолика были обнародованы на YouTube-канале проекта и набрали более миллиона просмотров.

На кадрах видео продемонстрировано создание драконов, многотысячных армий в битве, великанов и других зрелищных моментов. Также в одном из роликов показана подготовка ведущих героев саги к финальному противостоянию.

Напомним, ранее канал HBO показал забавное видео – как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала. Также оператор телесериала Шон Сэвэдж рассказал, как создавалась легендарная сцена "Битвы бастардов". Ролик с интервью и моментами съемок появился на YouTube-канале Game of Thrones.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Новые актеры, сюжетные линии, дата съемок: что известно о приквеле "Игры престолов" Канал HBO покажет двухчасовой документальный фильм об "Игре престолов": названа дата Кто займет Железный Трон в "Игре престолов" - голосование
спецэффекты сезон игра престолов HBO
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Популярные статьи

Сегодня, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Сегодня, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

Вчера, 16:16Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 16:05Food

Пасха 2019: как покрасить яйца куркумой

Вчера, 14:50Fun

Выходные дни и праздники в апреле 2019 в Украине

Вчера, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Вчера, 10:48Fun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

Вчера, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Вчера, 07:35Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаТехно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

31 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

31 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

31 мартаFood

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

31 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

Новости партнеров

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность
Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой
До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Печиво з сиру: рецепт несолодкої закуски
Печиво з сиру: рецепт несолодкої закуски
Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына
Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына