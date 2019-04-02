Как создавались спецэффекты в восьмом сезоне "Игры престолов"
Создатели шоу показали процесс создания крутых спецэффектов в сериале
Создатели сериала "Игра престолов", 8 сезон которого должен выйти уже в апреле, держал поклонников шоу в напряжении и показывают интересные видео. На этот раз в сети показали процесс создания спецэффектов для последнего сезона на видео.
Два проморолика были обнародованы на YouTube-канале проекта и набрали более миллиона просмотров.
На кадрах видео продемонстрировано создание драконов, многотысячных армий в битве, великанов и других зрелищных моментов. Также в одном из роликов показана подготовка ведущих героев саги к финальному противостоянию.
Напомним, ранее канал HBO показал забавное видео – как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала. Также оператор телесериала Шон Сэвэдж рассказал, как создавалась легендарная сцена "Битвы бастардов". Ролик с интервью и моментами съемок появился на YouTube-канале Game of Thrones.
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