Спецпроект

Как стать блогером, которого полюбит аудитория

В блогах с сотнями тысяч подписчиков нет места кустарному контенту

Как стать успешным блогером

Сегодня.Lifestyle задали известным блогерам вопросы о выживании новичков в динамичной среде инфлюэнсеров, и получили полезные ответы.

Отвечают эксперты премии Народный рейтинг блогеров от ТРК Украина, платформы Сегодня.Lifestyle и креативного агентства Yucciе.

Андрей Немодрук, один из создателей популярного Youtube-канала "ND Production"

Блогер Андрей Немодрук

Первые видео Андрей начал записывать в 11 лет и долго боялся выставлять в Интернет. Парень организовал фокус-группу из собственных одноклассников, показывал им новые ролики, а некоторые даже пересылал через bluetooth. Лучше всего удавались короткие забавные скетчи, и со временем видеоканал у Андрея все-таки появился. Подписчики прибывали вяло, и первой весомой цифры пришлось ждать долгих 5 лет.

– Андрей, как начать вести блог, чтобы он стал популярным?

– Когда я начинал, блогинга в русскоязычном интернете вообще не было. Единичные каналы пересчитывали по пальцам, и для них снимали ради забавы, а не заработка. Скорее наоборот – только вкладывали, не понимая перспектив. Ребята просто занимались делом, которое их вдохновляло, как и я 10 лет назад. Отсюда главный принцип – быть искренним. Второй совет людям, которые задумываются о создании блога – ребята, не надо. Если вы не понимаете что и как, с чего начать – это прямой вам совет, что блогерство не для вас. Блогер – человек, которому по умолчанию есть что сказать. Он умеет индивидуально подавать информацию. Наивно полагать, что некоторые из нас – это бездельники, котором повезло заработать кучу денег. Только ради финансов и стараться не стоит, а если лежит душа, то все получится.

Евгений Клопотенко, кулинарный эксперт

Евгений Клопотенко

Евгений признается, что приготовлением еды занимался сколько себя помнит, а вот заводить блог он не планировал. Уже после участия в первой серии кулинарного телешоу по совету друга зарегистрировался в Instagram. Тогда же выложил дебютную фотографию. И в первый же день получил 20 тысяч подписчиков. Евгений начал писать о своей жизни, но так как едой буквально живет, вскоре блог превратился в кулинарный. Но даже при этом случались мертвые периоды. Количество подписчиков достигало определенной цифры и не увеличивалось. По словам автора, эти моменты и стали переломными, изменив отношение к личной странице на более серьезное.

– Евгений, на чем делать акценты в тематических блогах, чтобы завоевать аудиторию?

– Я вообще считаю, что персональный блог – это баланс того, о чем тебе интересно рассказывать и того, что занимательно читать другим людям. Если что-либо из этого отсутствует, блог ломается. Людям нужно давать информацию, в которой они нуждаются. То есть если у человека существует проблема – вы даете решение. Например, я знаю, что люди относятся к готовке, как к чему- то очень сложному. Многие буквально страдают на кухне и не любят возиться с едой, а я даю решение. Показываю, что создать вкусное блюдо просто, и может занимать максимум 20 минут времени. Также я учу любить продукты и показываю нестандартный подход к приготовлению пищи, например, предлагаю поджарить редиску или персики.

Роман Свечкоренко, автор блога о мужском мышлении

Блогер Роман Свечкоренко

Роман долгое время занимался ввозом автомобилей, иногда поглядывая в сторону Instagram. Параллельно учился на психологическом факультете, планируя в будущем консультировать людей. После периода сомнений, Роман опубликовал первый провокационный пост про отношения, и получил хороший фидбэк. Так все и закрутилось, от прежней работы молодой человек отказался, переведя блог в разряд основного вида деятельности. За недолгих 8 месяцев ему удалось привлечь больше 200 тысяч подписчиков.

– Роман, как ты реагируешь на хейтеров в сети?

– Иногда я трачу на пост около 5 часов времени. Я обдумываю фразы и тщательно проверяю грамматику. После такой взыскательной редактуры остается мало сомнений, что публикация понравиться. Хотя хейтеры, конечно, будут всегда, но я как психолог пытаюсь их понять и проанализировать негатив. Даже иногда делаю для себя полезные выводы. Не сбиваться с пути и не отвлекаться на бессмысленных злопыхателей помогает наличие цели: на неделю, месяц, год. Я уверен, для создания успешного блога важны системность и ниша. Делать публикации обо всем подряд не имеет никакого смысла. Выбирайте темы, близкие к мироощущению, люди ведь ценят блогеров за экспертное мнение, умноженное на собственный опыт. Если человек далек от темы, тогда и его ценность для поклонников минимальна, а хейтеры буквально заклюют за очень короткое время.

Александра Киевская, автор Youtube-канала

Блогер Александра Киевская

Не так давно Саша была обычной школьницей, которая снимала на телефон, по ее же словам, "обычную ерунду". Зато несодержательные ролики помогали ей хоть ненадолго почувствовать себя частью большого блогерского мира. В иллюзиях и надеждах девушка провела три года, искала свое направление в видеоконтенте. И нашла золотую жилу, с появлением которой ее жизнь круто поменялась.

– Александра, как изначально обстояли дела с подписчиками?

– Вопрос по поводу подписчиков актуален для всех, особенно на старте. Ведь даже определившись с темой, ни у кого нет гарантий, что сюжет его ролика потрясет мир, видео будут смотреть и резко начнут появляться фолловеры. Я несколько лет ждала, и ожидание было очень непростым. Но с кризисом помогало бороться четкое видение цели. Я знала, зачем пришла на YouТube и чем хочу заниматься на этой площадке. Именно такой подход не дал огорчаться. Единственный неприятный момент случился в середине моего творческого пути – посыпался явный хейт, я психологически тяжело его пережила, но теперь точно знаю – мнений столько же, сколько и людей. Я поняла, что угождать каждому невозможно, и у меня ушли барьеры перед публикациями, страх оценки. Именно это я хочу сказать и новичкам – участникам рейтинга: заходите в дело с мыслью, что вы не сдадитесь, не отступите, и в любых ситуациях будете продолжать. Без внутренней установки вряд ли что-либо получиться.

Наталья Терлецкая, автор блога о мотивации и личностном росте

Блогер Наталья Терлецкая

До блогерства Наталья занималась фотографией, растила двоих сыновей и много времени уделяла спорту. Привычное течение жизни нарушила тяжелая травма ноги, и о работе фотографом пришлось забыть. Чтобы не отчаиваться, девушка начала создавать мотивирующие публикации в социальных сетях: показывала себя на костылях, писала о силе воле, интеллектуальном и духовном росте. По настоянию мужа полтора года назад основательно взялась за развитие блога и собрала 130 тысяч подписчиков в Instagram.

– Наталья, был период, когда количество подписчиков застывало на месте и хотелось все бросить?

– Желание остановиться появляется достаточно часто, особенно у людей, которые пишут правду. В Instagram нельзя быть честной, нужен light – там все красиво и стильно. А если обсуждать критические темы, которые затрагивают людей, то появятся и сложности. Но я выбрала этот волонтерский труд, и не могу себе позволить заниматься ерундой. Большинство моих постов направленны на содействие в изменении жизни людей и решение их проблем, потому мне совсем не просто. Если вы определились с нишей и делаете толковые публикации, то всегда найдутся люди, которые ценят развитие и подписчики пусть постепенно, но будут прибывать – важно терпение. Главное, не быть слишком категоричным, и все посты сопровождать добротными иллюстрациями. И, конечно, же любая возможность саморекламы очень важна, особенно для новичков.

Руслан Анфилов, охотник за креативными головами

Блогер Руслан Анфилов

В прошлом госслужащий Руслан Анфилов занимался продвижением инноваций для молодежи. Со временем понял – охотнее всего люди отзываются на инициативы, которые поддерживают неформальные лидеры мнений. С тех пор отношение к блогерам изменилось, как и род деятельности – госслужбу покинул, ее место заняли пиар, инновации и брендинг.

– Руслан, как вы различаете, насколько перспективным является блогер?

– В каждый период времени есть запрос рынка социальных сетей, начиная от общих событий в стране, заканчивая мировыми тенденциями. Например, если в мировой среде появились вирусные темы с танцевальными элементами, то можно прогнозировать появление новых успешных блогеров с такими же характеристиками. И поэтому можно безошибочно определить, кто из начинающих попадет в тренд. Самое главное, на что я хочу обратить внимание новичков– помните, что есть разные критерии успешности. Если цель – количество подписчиков и их активность, то это хайповые темы, модные тенденции. Но тогда чаще всего вы получите неинтересную и немотивированную аудиторию, от которой мало пользы как для развития дела, так и для рекламодателей. Потому лучше делать ставку на качественное наполнение. Первые 5 тысяч подписчиков – самые трудоемкие. Потом уже включаются технологии, приходит доверие читателей, своя аудитория и четкое понимание, как поступать правильно.

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