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Как Тора делали толстым: появилось видео со съемок "Мстителей: Финал"

На забавных кадрах показаны все главные герои блокбастера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Кадр из фильма "Мстители: Финал"
Кадр из фильма "Мстители: Финал"
Фото: YouTube

Недавно в сети появилась удаленная сцена из фильма "Мстители: Финал". Теперь создатели картины порадовали зрителей роликом со съемок блокбастера.

Смотрите видео о том, какие фильмы смотрят украинцы:

На кадрах можно увидеть, как режиссеры картины братья Руссо обсуждают с актерами работу, как выглядят сцены без "задников", а также преображение Криса Хемсворта в толстого Тора.

Отметим, что "Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории, опередив "Аватар" Джеймса Кэмерона. Фильм студии Marvel собрал 2,79 млрд долларов в мировом прокате.

Напомним, в США с большим размахом отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie&TV Awards 2019. Лучшим фильмом стал блокбастер "Мстители: Финал".

Кстати, недавно стало известно, что дуэт двух главных героев киновселенной Marvel – Криса Хемсворта и Криса Эванса, которые сыграли в "Мстителях", оказался для студии головной болью. Из-за этого актерам запретили давать интервью вместе.

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Источник: Сегодня
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