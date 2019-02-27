Как Валерий Харчишин президента на концерт приглашал

Группа "Друга ріка" даст концерт 8 марта

Валерий Харчишин Фото: пресс-служба НЛО TV

Совсем скоро весна одолеет зиму, а 8 марта подарит девочкам, девушкам, женщинам Украины улыбки, радость и приятные подарки. Одним из ярких презентов ко дню женственности и весны станет концерт группы "Друга ріка" – 8 марта во "Дворце спорта".

"Друга ріка" впервые соберет эту площадку, поэтому к промо подошла креативно. Фронтмен группы Валерий Харчишин, заручившись поддержкой друга и солиста группы NRavitsa Planet Ивана Марунича, решил "выйти в народ" и сыграть на трубе – для посетителей известного фастфуда, для продавщиц цветов и даже для Президента.

"Я недавно открыл почтовый ящик, который не открывал уже больше месяца, и оттуда выпала открытка. Это было поздравление от Президента с Новым Годом. Так вот, учитывая, что с Новым годом уже поздно приветствовать, я решил пригласить его на наш концерт 8 марта. Ну и, соответственно, вручить приглашение.

На самом деле, билетов там не было, я случайно перепутал и отправил не тот конверт, там были деньги – остаток гонорара за корпоратив, но приглашение мы, по желанию пана Президента, отправим, и только если он и пани Марина захотят прийти, потому что мест осталось немного, а нам бы не хотелось, чтобы кому-то не хватило билетов (смеётся). Шучу, конечно, для Президента мы всегда найдём место", – Валерий Харчишин.

"Идея мини-сериала #ТрубаКличе возникла, когда я пересматривал старые концерты "Другої Ріки". Обратил внимание, что в некоторых песнях ("Математика" и "Три хвилини") Валерий Харчишин играет небольшие соло на трубе. Подумал, что это редкий талант как для вокалиста рок-группы, и его нужно использовать. И что было бы здорово, если Валера будет появляться в необычных местах и играть на инструменте для людей. Буквально на следующий день мы встретились, я поделился идеей, и Харчишин тут же поддержал. Так мы неожиданно появлялись в Пузатой Хате на Подоле, Макдональдсе на Крещатике, играли на трубе под окнами Администрации Президента. А на День Святого Валентина Валерий приобрел оптом розы в "Укрфлоре" и подарил их продавщицам цветов возле метро "Святошин". Всё-таки, скорее всего, им редко кто дарит цветы – они были в восторге! Валерий пригласил всех на концерт и исполнил песню Джорджа Майкла Careless Whisper, хотя до этого всегда играл свою "Вже не сам". Наверное, на концерте будут еще какие-то сюрпризы с трубой. Жду не дождусь 8 марта!", – Иван Марунич.

Напомним, большой праздничный концерт поставит точку во всеукраинском туре "Друга Ріка" в поддержку альбома "Піраміда" и одновременно станет подарком от музыкантов.

А недавно в прокат вышел фильм "Встреча одноклассников", в котором Валерий сыграл одну из главных ролей. "Встреча одноклассников" – полнометражный фильм, снят по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и "Кинокомпании ММД".

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