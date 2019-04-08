Как выглядят Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в сериале "Утреннее шоу"
Актрисы выступили и продюсерами и исполнительницами главных ролей
Недавно появилась информация о том, что Риз Уизерспун вместе с Дженнифер Энистон стали продюсерами нового сериала "Утреннее шоу". А теперь в сети появились первые кадры из нового сериала "Утреннее шоу" ("The Morning Show"), главных героинь в котором как раз сыграли Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
Стоит отметить, что сериал "Утреннее шоу" будет драмой, которая покажет закулисную жизнь телевизионщиков, работающих на американском утреннем шоу.
Энистон сыграет ведущую этого шоу, а Уизерспун – станет его продюсером. Ради этой роли Уизерспун сменила свой фирменный светлый цвет волос на темный.
Компанию актрисам в кадре составят Стив Карелл, Билли Крудап, Гугу Эмбата-Ро, Нестор Карбонелл, Марк Дюпласс и Бел Паули.
Премьера "Утреннего шоу" ожидается в 2019 году.
Напомним, ранее Дженнифер Энистон в вечернем шоу Джеймса Кордена рассказала, что хотела бы вернуться к образу Рэйчел, но этого не случится. А вот с Риз Уизерспун в сети появились новые кадры из сериала "Большая маленькая ложь 2".
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