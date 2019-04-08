Как выглядят Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в сериале "Утреннее шоу"

Актрисы выступили и продюсерами и исполнительницами главных ролей

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Недавно появилась информация о том, что Риз Уизерспун вместе с Дженнифер Энистон стали продюсерами нового сериала "Утреннее шоу". А теперь в сети появились первые кадры из нового сериала "Утреннее шоу" ("The Morning Show"), главных героинь в котором как раз сыграли Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Скриншот из YouTube

Стоит отметить, что сериал "Утреннее шоу" будет драмой, которая покажет закулисную жизнь телевизионщиков, работающих на американском утреннем шоу.

Скриншот из YouTube

Энистон сыграет ведущую этого шоу, а Уизерспун – станет его продюсером. Ради этой роли Уизерспун сменила свой фирменный светлый цвет волос на темный.

Скриншот из YouTube

Компанию актрисам в кадре составят Стив Карелл, Билли Крудап, Гугу Эмбата-Ро, Нестор Карбонелл, Марк Дюпласс и Бел Паули.

Премьера "Утреннего шоу" ожидается в 2019 году.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон в вечернем шоу Джеймса Кордена рассказала, что хотела бы вернуться к образу Рэйчел, но этого не случится. А вот с Риз Уизерспун в сети появились новые кадры из сериала "Большая маленькая ложь 2".

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