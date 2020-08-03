"Как же я орала!": звезда фильма "Бриллиантовая рука" получила сотрясение мозга во время съемок

Знаменитая актриса рассказала о недобросовестном случае на съемках

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная пострадала во время несчастного случая на съемках. Напомним, что недавно была срочно госпитализирована еще одна известная российская актриса.

Светлана Светличная давала интервью возле своего дома, когда на нее упала часть аппаратуры. В результате Светлана Светличная получила травму и вскоре у нее диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщает издание "Собеседник".

Актриса рассказала, что однажды к ней под дом приехала съемочная группа с просьбой дать интервью. Актриса не ожидала этого, поэтому в подъезд и к себе в квартиру их не пустила. Однако, как сказала Светлана Светличная, по своей доброте все же решила принять участие в съемках, зная, что команда ехала через весь город. Но ее согласие обернулось страшным инцидентом.

Светлана Светличная Фото: kino-teatr.ru

"Разместились мы на лавочке, в квартиру я всё-таки не впустила, – отмечает актриса. – Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошёл по касательной. Основной удар пришёлся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала", – рассказала Светлана Светличная в интервью "Собеседнику".

К большому удивлению актрисы, помощи ей съемочная группа не оказала. По словам Светланы, лишь после ее просьб разобраться в инциденте, через некоторое время к ней приехал молодой человек. Он предложил актрисе конверт с деньгами, торт и цветы.

Врачи диагностировали у Светланы Светличной сотрясение мозга. Актриса не согласилась на госпитализацию и лечится дома.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" Фото: kino-teatr.ru

Светлана Светличная – одна из самых знаменитых актрис советского кино. Наибольшую популярность ей принесла роль в комедии "Бриллиантовая рука", где она сыграла роковую красотку Анну Сергеевну. Также Светлана Светличная сыграла роли в таких телесериалах и фильмах, как "Герой нашего времени", "Застава Ильича", "Место встречи изменить нельзя".

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