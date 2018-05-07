Какие страны чаще всего побеждали на "Евровидении" за всю историю конкурса

За всю историю существования конкурса только одна страна побеждала 7 раз

Евровидение-2018. Фото: eurovision.tv

В воскресенье, 6 мая, состоялась официальная церемония открытия "Евровидения-2018". В этом году песенный конкурс пройдет в 63-й раз в столице Португалии Лиссабоне.

Первый конкурс "Евровидение" состоялся в 1956 году в Швейцарии. И всего семь стран участвовали в конкурсе: Швейцария, Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Люксембург и Нидерланды.

Далее к "Евровидению" присоединились Австрия, Дания и Британия. Мы предлагаем вспомнить, какие страны чаще всего побеждали в песенном конкурсе:

Ирландия – 7 побед

Швеция – 6 побед

Франция, Люксембург, Великобритания – 5 побед

Нидерланды – 4 победы

Дания, Норвегия, Израиль – по 3 победы

Швейцария, Украина, Италия, Испания, Австрия, Германия – по 2 победы

Монако, Бельгия, Югославия, Эстония, Латвия, Турция, Финляндия, Португалия, Россия, Азербайджан, Сербия – по 1 победе

Напомним, в этом году в конкурсе будут участвовать 43 конкурсанта из разных стран. Однако клипы не всех участников преодолели отметку в миллион просмотров. Предлагаем список конкурсантов, чьи клипы набрали более 2 миллионов просмотров.