Какие страны чаще всего побеждали на "Евровидении" за всю историю конкурса
За всю историю существования конкурса только одна страна побеждала 7 раз
В воскресенье, 6 мая, состоялась официальная церемония открытия "Евровидения-2018". В этом году песенный конкурс пройдет в 63-й раз в столице Португалии Лиссабоне.
Первый конкурс "Евровидение" состоялся в 1956 году в Швейцарии. И всего семь стран участвовали в конкурсе: Швейцария, Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Люксембург и Нидерланды.
Далее к "Евровидению" присоединились Австрия, Дания и Британия. Мы предлагаем вспомнить, какие страны чаще всего побеждали в песенном конкурсе:
- Ирландия – 7 побед
- Швеция – 6 побед
- Франция, Люксембург, Великобритания – 5 побед
- Нидерланды – 4 победы
- Дания, Норвегия, Израиль – по 3 победы
- Швейцария, Украина, Италия, Испания, Австрия, Германия – по 2 победы
- Монако, Бельгия, Югославия, Эстония, Латвия, Турция, Финляндия, Португалия, Россия, Азербайджан, Сербия – по 1 победе
Напомним, в этом году в конкурсе будут участвовать 43 конкурсанта из разных стран. Однако клипы не всех участников преодолели отметку в миллион просмотров. Предлагаем список конкурсантов, чьи клипы набрали более 2 миллионов просмотров.
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Источник: "Сегодня"