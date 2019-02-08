Какое будущее у франшизы "Люди Икс": новые подробности

Фильм выйдет на широкие экраны, но не сейчас

Кадр из фильма "Темный Феникс"

Что не с самого начала не задалось с фильмом "Люди Икс", трейлер которого уже есть в сети. Продюсер Лорен Шулер Доннер рассказала, что вопрос дальнейшего развития серии пока завис в воздухе, так как глава Marvel Кевин Файги сейчас решает, в каком направлении двигать проекты, пишет Empire.

"Мы с Кевином снимали вместе наш первый фильм, и я знаю, что он отлично разбирается в том, как собирать разрозненные миры во что-то однородное и целостное. Я ему доверяю и верю, что он справится и на этот раз", — сказала Доннер, выступая на панельной дискуссии в рамках зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков с сериалом "Легион".

Также Доннер отметила, что надеется на то, что Файги и студия Marvel займутся поиском нового актера на роль Росомахи, ведь Хью Джекман больше не будет играть этого персонажа.

Отметим, что "Люди Икс: Темный Феникс" должны выйти на экраны 7 июня. Премьера "Новых мутантов" по-прежнему намечена на 2 августа.

Напомним, в сети появились новые кадры из фильма "Темный Феникс". Создатели проекта обещают, что "Темный Феникс" станет одной из самых страшных и мрачных глав киносаги про Людей Х, а примерно в середине ленты зрителей ждет внезапный сюжетный твист, который резко изменит курс франшизы и направит ее в совершенно другую сторону.

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