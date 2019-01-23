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Какой фильм получит "Оскар 2019": мнение зрителей

Как вы считает, какой фильм должен получить заветную статуэтку?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:17
"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: Getty Images

Американская академия киноискусств 22 января объявила главных претендентов на премию "Оскар 2019". Впервые в истории за награду в главной номинации будет соревноваться супергеройский блокбастер со вселенной Marvel "Черная пантера". Помимо этого фильма за статуэтку в номинации "Лучший фильм года" будут соревноваться еще семь фильмов.

Итак, полный список претендентов на звание "Лучший фильм года" выглядит так:

  • "Рома", режиссера Альфонсо Куарона
  • "Рождение звезды", режиссера Брэдли Купера
  • "Зеленая книга", режиссера Питера Фаррелли
  • "Фаворитка", режиссера Йоргоса Лантимоса
  • "Черный клановец", режиссера Спайка Ли
  • "Власть", режиссера Адама Маккея
  • "Черная пантера", режиссера Райана Куглера
  • "Богемная рапсодия", режиссера Брайана Сингера

Напомним, сама 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Ранее сообщалось, церемония награждения "Оскар 2019" впервые за почти 30 лет пройдет без ведущего. Но, по информации инсайдеров The Hollywood Reporter, организаторы кинопремии могут пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих.

А за кого бы проголосовали наши зрители? Какой фильм вы считаете самым достойным премии "Оскар"?

 

 

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Источник: Сегодня
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