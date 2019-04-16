Канал CBS продлил известную полицейскую драму на 10 сезон
Изначально сериал планировали закрывать
Недавно стало известно, что канал CBS закрывает сериал "Мыслить как преступник" после 15 сезона. Отметим, что полицейскую драму "Голубая кровь" (Blue Bloods) с Томом Селлеком – такая судьба не коснулась. Канал CBS официально продлил проект на 10-й сезон, а сам Селлек заключил новый контракт, по слухам, рассчитанный еще на несколько лет.
Представители канала отметили, что на протяжении девяти лет "Голубая кровь" еженедельно собирала у экранов свыше 13 миллионов зрителей. Отметим, что финал девятого сезона "Голубой крови" вышел в эфир 12 апреля, а следующий, 10-й по счету сезон стартует грядущей осенью.
Отметим, что полицейская драма "Голубая кровь" рассказывает о семье из Нью-Йорка, сразу несколько поколений которой – полицейские. Том Селлек играет комиссара полиции Фрэнка Рейгана, патриарха семьи и главу полиции. Помогают ему отпрыски – детектив полиции Дэнни (Донни Уолберг), помощник окружного прокурора Эрин (Бриджет Мойнахэн) и Джейми (Уилл Эстес).
Ранее канал CBS опубликовал расписание премьер новых сезонов всех своих сериалов – "Теории большого взрыва", "Гавайи 5-0", "Мыслить как преступник", "Государственный секретарь" и других.
Напомним, телеканал AMC продлил сериал "Проповедник" на четвертый сезон.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram