Канал CBS продлил известную полицейскую драму на 10 сезон

Изначально сериал планировали закрывать

Сериал "Голубая кровь" продлили на 10 сезон Фото: YouTube

Недавно стало известно, что канал CBS закрывает сериал "Мыслить как преступник" после 15 сезона. Отметим, что полицейскую драму "Голубая кровь" (Blue Bloods) с Томом Селлеком – такая судьба не коснулась. Канал CBS официально продлил проект на 10-й сезон, а сам Селлек заключил новый контракт, по слухам, рассчитанный еще на несколько лет.

Представители канала отметили, что на протяжении девяти лет "Голубая кровь" еженедельно собирала у экранов свыше 13 миллионов зрителей. Отметим, что финал девятого сезона "Голубой крови" вышел в эфир 12 апреля, а следующий, 10-й по счету сезон стартует грядущей осенью.

Отметим, что полицейская драма "Голубая кровь" рассказывает о семье из Нью-Йорка, сразу несколько поколений которой – полицейские. Том Селлек играет комиссара полиции Фрэнка Рейгана, патриарха семьи и главу полиции. Помогают ему отпрыски – детектив полиции Дэнни (Донни Уолберг), помощник окружного прокурора Эрин (Бриджет Мойнахэн) и Джейми (Уилл Эстес).

Ранее канал CBS опубликовал расписание премьер новых сезонов всех своих сериалов – "Теории большого взрыва", "Гавайи 5-0", "Мыслить как преступник", "Государственный секретарь" и других.

Напомним, телеканал AMC продлил сериал "Проповедник" на четвертый сезон.

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