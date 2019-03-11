Канал CW назвал даты финалов своих культовых сериалов

Появились даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 сериалов

"Сверхъестественное" Фото: YouTube

Канал CW занялся расписанием на лето и уже определился с датами выхода в эфир финальных серий текущих сезонов практически всех своих сериалов. Например, недавно мы узнали, что 14-й сезон сериала "Сверхъестественное" будет довольно коротким, а теперь известно, что проект выйдет уже в апреле!

Так, канал CW объявил даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 своих сериалов. Стоит отметить, что пока под вопросом остается судьба сериалов "Всеамериканский", "Сотня" и "Розуэлл, Нью-Мексико".

Расписание финальных серий сериалов CW:

18 марта – "Черная молния"

20 марта – "Всеамериканский"

28 марта – "Наследие"

5 апреля – "Чокнутая бывшая" – финал сериала

23 апреля – "Розуэлл, Нью-Мексико"

25 апреля – "Сверхъестественное"

13 мая – "Стрела"

14 мая – "Флэш"

15 мая – "Ривердэйл"

19 мая – "Супергерл", "Зачарованные"

20 мая – "Легенды завтрашнего дня"

24 мая – "Династия"

Напомним, канал CW планирует перезапуск популярного сериала "Сплетница", который повествовал о жизни старшеклассников из состоятельных нью-йоркских семей. Телешоу выходило на экраны с 2007 по 2012 год, а главные роли в нем исполнили Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли и Тейлор Момсен.

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