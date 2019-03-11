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Канал CW назвал даты финалов своих культовых сериалов

Появились даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 сериалов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
"Сверхъестественное"
"Сверхъестественное"
Фото: YouTube

Канал CW занялся расписанием на лето и уже определился с датами выхода в эфир финальных серий текущих сезонов практически всех своих сериалов. Например, недавно мы узнали, что 14-й сезон сериала "Сверхъестественное" будет довольно коротким, а теперь известно, что проект выйдет уже в апреле!

Так, канал CW объявил даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 своих сериалов. Стоит отметить, что пока под вопросом остается судьба сериалов "Всеамериканский", "Сотня" и "Розуэлл, Нью-Мексико".

Расписание финальных серий сериалов CW:

  • 18 марта – "Черная молния"
  • 20 марта – "Всеамериканский"
  • 28 марта – "Наследие"
  • 5 апреля – "Чокнутая бывшая" – финал сериала
  • 23 апреля – "Розуэлл, Нью-Мексико"
  • 25 апреля – "Сверхъестественное"
  • 13 мая – "Стрела"
  • 14 мая – "Флэш"
  • 15 мая – "Ривердэйл"
  • 19 мая – "Супергерл", "Зачарованные"
  • 20 мая – "Легенды завтрашнего дня"
  • 24 мая – "Династия"

Напомним, канал CW планирует перезапуск популярного сериала "Сплетница", который повествовал о жизни старшеклассников из состоятельных нью-йоркских семей. Телешоу выходило на экраны с 2007 по 2012 год, а главные роли в нем исполнили Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли и Тейлор Момсен. 

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Источник: Сегодня
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