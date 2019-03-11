Канал CW назвал даты финалов своих культовых сериалов
Появились даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 сериалов
Канал CW занялся расписанием на лето и уже определился с датами выхода в эфир финальных серий текущих сезонов практически всех своих сериалов. Например, недавно мы узнали, что 14-й сезон сериала "Сверхъестественное" будет довольно коротким, а теперь известно, что проект выйдет уже в апреле!
Так, канал CW объявил даты выхода в эфир финальных эпизодов для 13 своих сериалов. Стоит отметить, что пока под вопросом остается судьба сериалов "Всеамериканский", "Сотня" и "Розуэлл, Нью-Мексико".
Расписание финальных серий сериалов CW:
- 18 марта – "Черная молния"
- 20 марта – "Всеамериканский"
- 28 марта – "Наследие"
- 5 апреля – "Чокнутая бывшая" – финал сериала
- 23 апреля – "Розуэлл, Нью-Мексико"
- 25 апреля – "Сверхъестественное"
- 13 мая – "Стрела"
- 14 мая – "Флэш"
- 15 мая – "Ривердэйл"
- 19 мая – "Супергерл", "Зачарованные"
- 20 мая – "Легенды завтрашнего дня"
- 24 мая – "Династия"
Напомним, канал CW планирует перезапуск популярного сериала "Сплетница", который повествовал о жизни старшеклассников из состоятельных нью-йоркских семей. Телешоу выходило на экраны с 2007 по 2012 год, а главные роли в нем исполнили Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли и Тейлор Момсен.
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