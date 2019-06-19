Канал CW объявил дату выхода финального сезона "Сверхъестественного"
Также были объявлены даты продолжения других проектов
Как известно, 15 сезон сериала "Сверхъестественное" станет последним, и канал CW уже объявил дату выхода следующих серий шоу. Кроме этого также сообщил, когда зрителям ждать новых сезонов "Наследия", "Стрелы", "Флэша" и других сериалов.
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В официальных Twitter-аккаунтах шоу представители канала сообщили, что финальный сезон "Сверхъестественного" и продолжение "Наследия" выйдут в один и тот же день – 10 октября.
А вот 6 октября на экраны выйдет сольник Бэтвумен, трейлер которого уже есть в сети, в исполнении Руби Роуз и пятый сезон сериала "Супергерл".
На следующий день со вторым сезоном вернется шоу "Настоящий американец". 8 октября зрители вновь поприветствуют Барри Аллена в образе Флэша, который будет геройствовать в шестом сезоне супергеройского сериала. Новые серии популярного шоу "Ривердейла" поклонники увидят с 9 числа и в тот же день смогут оценить новый сериал "Нэнси Дрю".
В этом же месяце в эфир выйдет продолжение раскритикованного всеми ребута "Зачарованных". Сумеют ли темнокожие сестры-феминистки изменить отношение зрителей к лучшему, станет известно с 11 октября. В этот же день состоится премьера нового сезона "Династии".
С 15 октября фанаты "Стрелы" начнут готовиться к финалу истории Оливера Квинна, поскольку новый сезон станет для сериала последним. И наконец, 21 числа на экраны с третьим сезоном вернется "Черная молния".
Напомним, на экраны вышел финальный эпизод 14 сезона "Сверхъестественного". По такому случаю канал CW порадовал поклонников новыми кадрами и видео.
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