Канал CW показал трейлер шестого сезона сериала "Флэш"

Новый сезон "Флэша" стартует 8 октября этого года

Кадр из сериала "Флэш" Фото: YouTube

Канал CW, который ранее назвал даты финалов своих культовых сериалов, выпустил трейлер шестого сезона супергеройского сериала "Флэш".

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В ролике главный герой, его друзья и семья готовятся противостоять "Кризису на Бесконечных землях", катастрофе, способной уничтожить вселенную. В конце прошлого сезона стало известно, что герою придется умереть, чтобы всех спасти.

Новый сезон "Флэша" стартует 8 октября этого года. Сериал является самым продолжительным шоу DC на CW.

Отметим, что исполнительный продюсер другого супергеройского сериала "Стрела" Марк Гуггенхайм написал в Twitter, что началось производство кроссовера "Кризис на Бесконечных Землях". В кроссовере встретятся герои сериалов "Флэш", "Стрела", "Супергерл", "Бэтвумен" и "Легенды завтрашнего дня", а также некогда причастные к другим проектам DC актеры.

Сериал выйдет на CW 9 декабря 2019 года.

Напомним, как известно, Том Фелтон покинул сериал "Флэш" еще в 4-м сезоне.

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