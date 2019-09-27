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Канал CW показал трейлер шестого сезона сериала "Флэш"

Новый сезон "Флэша" стартует 8 октября этого года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Кадр из сериала "Флэш"
Кадр из сериала "Флэш"
Фото: YouTube

Канал CW, который ранее назвал даты финалов своих культовых сериалов, выпустил трейлер шестого сезона супергеройского сериала "Флэш".

Также узнайте, какие сериалы были популярны в 90-х:

В ролике главный герой, его друзья и семья готовятся противостоять "Кризису на Бесконечных землях", катастрофе, способной уничтожить вселенную. В конце прошлого сезона стало известно, что герою придется умереть, чтобы всех спасти.

Новый сезон "Флэша" стартует 8 октября этого года. Сериал является самым продолжительным шоу DC на CW.

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Отметим, что исполнительный продюсер другого супергеройского сериала "Стрела" Марк Гуггенхайм написал в Twitter, что началось производство кроссовера "Кризис на Бесконечных Землях". В кроссовере встретятся герои сериалов "Флэш", "Стрела", "Супергерл", "Бэтвумен" и "Легенды завтрашнего дня", а также некогда причастные к другим проектам DC актеры.

Сериал выйдет на CW 9 декабря 2019 года.

Напомним, как известно, Том Фелтон покинул сериал "Флэш" еще в 4-м сезоне.

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