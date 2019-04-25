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Канал HBO опубликовал новые снимки 3 серии 8 сезона "Игры престолов"

В 3 серии начнется смертельная битва при Винтерфелле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
"Игра престолов" 8 сезон 3 серия Фото: HBO
"Игра престолов" 8 сезон 3 серия
Фото: HBO

В преддверии выхода 3 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", трейлер которой появился в сети ранее, канал HBO показал несколько новых снимков из предстоящего третьего эпизода, пишет ign.

Как известно из предыдущей, 2 серии сериала, армия Короля Ночи достигла Винтерфелла и все главные герои готовятся к страшной и смертельной битве с Белыми ходоками. Новые кадры демонстрируют героев перед масштабной битвой.

"Игра престолов" 3 серия 8 сезон
Фото: IGN
"Игра престолов" 3 серия 8 сезон
Фото: IGN
"Игра престолов" 3 серия 8 сезон
Фото: IGN
"Игра престолов" 3 серия 8 сезон
Фото: IGN
"Игра престолов" 3 серия 8 сезон
Фото: IGN
"Игра престолов" 3 серия 8 сезон
Фото: IGN
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Итак, на одном из снимков Джон Сноу и Дейенерис Таргариен смотрят на Винтерфелл с возвышенности. Можно предположить, что сейчас они взберутся на драконов и будут участвовать в битве с высоты. Также показаны Бриенна и Джейме во главе войска. Выражения их лиц показывают, что они в ужасе и не могут поверить свои глазам одновременно. Будем надеяться, они переживут эту битву и останутся воевать за мир живых. Также показана Санса и Арья, а также Тирион и Варис.

Напомним, ранее мы делали обзор 2 серии 8 сезона "Игры престолов" – сюжет и возможные спойлеры. А после выхода 2 серии стало известно, что в небольшом эпизоде сыграл бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид С. Коэн с коротким камео.

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Источник: Сегодня
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