Канал HBO покажет двухчасовой документальный фильм об "Игре престолов": названа дата

В этой картине будет много юмора и интересных моментов со съемок

Канал HBO покажет документальный фильм об "Игре престолов" Фото: instagram.com/entertainmentweekly

"Игры престолов" много не бывает! Наверное, так подумали создатели этого шоу и, помимо квеста для поклонников, решили показать зрителям не только восьмой сезон сериала, но и двухчасовой документальный фильм "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch), снятый британским режиссером и художником Жани Финлей.

Картина расскажет о съемках восьмого, финального сезона сериала "Игра престолов", обещающего стать грандиозным. Выйдет эта документалка на канале HBO 26 мая – через неделю после премьеры последней серии шоу, пишет Deadline.

При этом на канале отметили, что это будет "душераздирающая история", рассказанная с юмором и огромной любовью к героям.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделали для читателей интересную голосовалку. Кто займет Железный Трон, по мнению наших читателей – поклонников "Игры престолов". А канал HBO показал забавное видео – как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала.

