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Канал HBO покажет двухчасовой документальный фильм об "Игре престолов": названа дата

В этой картине будет много юмора и интересных моментов со съемок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
Канал HBO покажет документальный фильм об "Игре престолов"
Канал HBO покажет документальный фильм об "Игре престолов"
Фото: instagram.com/entertainmentweekly

"Игры престолов" много не бывает! Наверное, так подумали создатели этого шоу и, помимо квеста для поклонников, решили показать зрителям не только восьмой сезон сериала, но и двухчасовой документальный фильм "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch), снятый британским режиссером и художником Жани Финлей.

Картина расскажет о съемках восьмого, финального сезона сериала "Игра престолов", обещающего стать грандиозным. Выйдет эта документалка на канале HBO 26 мая – через неделю после премьеры последней серии шоу, пишет Deadline.

При этом на канале отметили, что это будет  "душераздирающая история", рассказанная с юмором и огромной любовью к героям.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделали для читателей интересную голосовалку. Кто займет Железный Трон, по мнению наших читателей – поклонников "Игры престолов". А канал HBO показал забавное видео – как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала.

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фильм игра престолов HBO
Источник: Сегодня
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