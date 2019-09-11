Канал HBO продлил сериал "Праведные Джемстоуны" на второй сезон

В центре сюжета – семейство примерных и богатых телевизионных проповедников Джемстоунов

"Праведные Джемстоуны" Фото: YouTube

Телеканал HBO, который показал трейлер мини-сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен, продлил сериал "Праведные Джемстоуны" на второй сезон. В первый же вечер комедийное шоу о телевангелистах собрало у экранов 570 тысяч зрителей, сообщает Deadline.

В Украине названы самые популярные сериалы:

В центре сюжета – семейство примерных и богатых телевизионных проповедников Джемстоунов, известное на весь мир. Но после очередной проповеди они анонимно получают видео, которое может подорвать их репутацию и разрушить все.

В сериале играют Джон Гудман, Адам Дивайн и другие. Создателем сериала является Дэнни МакБрайд, также исполнивший одну из главных ролей.

Дата выхода нового сезона пока не называется.

Напомним, канал HBO закроет после пятого сезона комедийный сериал "Игроки" Дуэйна "Скалы" Джонсона. Об этом сам актер сообщил на своей странице в Instagram. Сериал "Игроки" рассказывают историю бывшего профессионального футболиста Спенсера Страсмора (Джонсон), который после ухода из большого спорта устраивается на работу финансовым консультантом в компании мистера Андерсона, сотрудничающей со спортсменами.

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