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Канал HBO закрывает сериал Дуэйна Джонсона: названа причина

Рейтинги проекта стремительно падают

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Кадр из сериала "Игроки"
Кадр из сериала "Игроки"
Фото: YouTube

Канал HBO закроет после пятого сезона комедийный сериал "Игроки" Дуэйна "Скалы" Джонсона, который стал самым высокооплачиваемым актером года. Об этом сам актер сообщил на своей странице в Instagram.

Смотрите в видео секреты Дуэйна Джонсона:

"Этот сезон "Игроков" будет для нас финальным и последним сезоном шоу", – сообщил Джонсон. Он также поблагодарил всех, кто был причастен к его созданию.

INSTAGRAM

По словам источников издания The Hollywood Reporter, решение о закрытии "Игроков" было принято еще несколько месяцев назад. Рейтинги четвертого сезона шоу сильно упали в сравнении с рекордным третьим, который вывел сериал в статус самой популярной комедии на HBO.

Сериал "Игроки" рассказывают историю бывшего профессионального футболиста Спенсера Страсмора (Джонсон), который после ухода из большого спорта, устраивается на работу финансового консультанта в компании мистера Андерсона, сотрудничающей со спортсменами.

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Он консультирует игроков и представителей клубов по части заключения наилучших условий контракта. В семейной жизни Спенсер не устроен и его связывают романтические отношения с несколькими женщинами и ему необходимо разобраться в своей личной жизни. Заключительная часть шоу стартует на HBO уже в это воскресенье.

Напомним, студия Sony наконец-то представила первый трейлер грядущего продолжения приключенческого экшена "Джуманджи", в котором снялся Дуэйн Джонсон.

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