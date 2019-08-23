Канал HBO закрывает сериал Дуэйна Джонсона: названа причина
Рейтинги проекта стремительно падают
Канал HBO закроет после пятого сезона комедийный сериал "Игроки" Дуэйна "Скалы" Джонсона, который стал самым высокооплачиваемым актером года. Об этом сам актер сообщил на своей странице в Instagram.
Смотрите в видео секреты Дуэйна Джонсона:
"Этот сезон "Игроков" будет для нас финальным и последним сезоном шоу", – сообщил Джонсон. Он также поблагодарил всех, кто был причастен к его созданию.
По словам источников издания The Hollywood Reporter, решение о закрытии "Игроков" было принято еще несколько месяцев назад. Рейтинги четвертого сезона шоу сильно упали в сравнении с рекордным третьим, который вывел сериал в статус самой популярной комедии на HBO.
Сериал "Игроки" рассказывают историю бывшего профессионального футболиста Спенсера Страсмора (Джонсон), который после ухода из большого спорта, устраивается на работу финансового консультанта в компании мистера Андерсона, сотрудничающей со спортсменами.
Он консультирует игроков и представителей клубов по части заключения наилучших условий контракта. В семейной жизни Спенсер не устроен и его связывают романтические отношения с несколькими женщинами и ему необходимо разобраться в своей личной жизни. Заключительная часть шоу стартует на HBO уже в это воскресенье.
Напомним, студия Sony наконец-то представила первый трейлер грядущего продолжения приключенческого экшена "Джуманджи", в котором снялся Дуэйн Джонсон.
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