Канал NBC продлил популярный сериал на седьмой сезон

Последняя серия шестого сезона вышла 8 марта

"Черный список" Фото: YouTube

Главный герой популярного сериала "Черный список" Рэймонд Реддингтон, наверное, выживет в шестом сезоне. Надежду на это дал портал TVline, который сообщил о том, что канал NBC продлил сериал на седьмой сезон.

По информации СМИ, все члены актерского каста – Джеймс Спэйдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф и Гарри Ленникс – вернутся в следующем сезоне.

"Поздравляем наших замечательных продюсеров, актеров и съемочную группу. Вы продолжаете работать на максимуме своих возможностей и делаете сериал "Черный список" одним из лучших на нашем канале", – заявили представители NBC.

Отметим, что сериал выходит с 2013 года. В эпизоде, который вышел 8 марта, Рэймонд Реддингтон оказался на волоске от смерти. Рэд признал себя виновным в многочисленных преступлениях и был приговорен к смертной казни.

Напомним, канал CW, недавно продливший сериал "Стрела" на восьмой сезон, объявил, что он станет последним. Теперь известно, что финальный сезон "Стрелы" будет состоять всего из 10 серий.

Также Netflix ранее решил закрыть сериал "Железный кулак" после второго сезона, а также закрывает и "Люк Кейдж".

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